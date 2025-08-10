Cianorte goleia Joinville e encara o Mixto nas oitavas da Série D

Neste domingo, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D, o Cianorte recebeu o Joinville no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay e goleou por 4 a 0. Os tentos foram anotados por Wesley, Danilo, Nicolas e João Victor. No duelo de ida, os times ficaram no empate por 1 a 1.

Deste modo, o Cianorte avançou às oitavas de final da competição. Agora, a equipe irá encarar o Mixto, que eliminou a Portuguesa, nos pênaltis. Os confrontos de ida da próxima etapa do mata-mata estão marcados para os dias 16 e 17 de agosto, enquanto os duelos de volta devem ocorrer em 23 e 24 de agosto. Por outro lado, com o resultado negativo, o Joinville se despede da Série D.

O placar foi aberto aos 17 minutos de jogo, com Wesley. O jogador do Cianorte aproveitou a sobra dentro da área e não perdoou.

Aos 41, ainda da etapa inicial, foi a vez de Danilo ampliar. Após passe de Caíque, o atleta finalizou na saída do goleiro Bruno.

Aos 13 do segundo tempo, Nicolas acertou um chute rasteiro da entrada da área e anotou o terceiro do Cianorte.

Para fechar com goleada, João Victor, de fora da área, arriscou a finalização e venceu o goleiro Bruno.

Veja outros resultados deste domingo pela Série D:

Tuna Luso 2 x 0 Maranhão (Placar agregado: 3 x 4)

América-RN 2 x 0 Juazeirense (Placar agregado: 3 x 1)

Lagarto 2 x 2 Central (Placar agregado: 2 x 3)