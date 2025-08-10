Toque na panturrilha: CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Cruzeiro

A CBF divulgou o áudio do VAR no lance do gol anulado do Cruzeiro durante a derrota da equipe mineira para o Santos por 2 a 1, hoje, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O lance aconteceu no segundo tempo. Matheus Pereira disputou a bola com Zé Rafael, que caiu. A bola ficou com Kaio Jorge, que anotou o gol — o jogo estava 1 a 1 àquela altura.

Wilton validou o gol em campo, mas foi chamado por Paulo Renato Moreira da Silva, VAR do jogo, para revisar. Ele reviu o lance e decidiu marcar falta de Matheus Pereira em Zé Rafael.

O VAR recomendou a revisão por um toque de Matheus Pereira na panturrilha de Zé Rafael. O árbitro concordou com a recomendação.

Veja o diálogo

Árbitro [com bola rolando]: "Limpo, bola"

VAR: "Quem toca a bola é o jogador do Santos. Agora vamos entender se esse contato é faltoso [...] Eu não consigo ver se esse pé dele pega no jogador. Preciso de clareza"

VAR: "Recomendo revisão por possível falta. Vou te mostrar uma perna que toca a panturrilha do jogador por trás. O jogador do Cruzeiro, em momento algum, toca a bola"

Árbitro: "Claramente falta, ele não toca a bola e sim na panturrilha dele. Está claro para mim. Vou reiniciar o jogo com falta."

Falta de Matheus Pereira em Zé Rafael anulou gol do Cruzeiro contra o Santos Imagem: Reprodução

Santos vence de virada

O Cruzeiro foi para o intervalo vencendo. Fabrício Bruno abriu o placar para a equipe mineira ainda no primeiro tempo, após cruzamento na área.

O Santos empatou com Guilherme, já na etapa final. O lance do gol anulado do Cruzeiro aconteceu logo em seguida.

A virada do Santos veio nos acréscimos. Caballero, que havia entrado na etapa final, marcou seu primeiro gol pelo Peixe e decretou a vitória no Mineirão.