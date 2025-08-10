Toque na panturrilha: CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Cruzeiro
A CBF divulgou o áudio do VAR no lance do gol anulado do Cruzeiro durante a derrota da equipe mineira para o Santos por 2 a 1, hoje, pela 19ª rodada do Brasileirão.
O que aconteceu
O lance aconteceu no segundo tempo. Matheus Pereira disputou a bola com Zé Rafael, que caiu. A bola ficou com Kaio Jorge, que anotou o gol — o jogo estava 1 a 1 àquela altura.
Wilton validou o gol em campo, mas foi chamado por Paulo Renato Moreira da Silva, VAR do jogo, para revisar. Ele reviu o lance e decidiu marcar falta de Matheus Pereira em Zé Rafael.
O VAR recomendou a revisão por um toque de Matheus Pereira na panturrilha de Zé Rafael. O árbitro concordou com a recomendação.
Veja o diálogo
Árbitro [com bola rolando]: "Limpo, bola"
VAR: "Quem toca a bola é o jogador do Santos. Agora vamos entender se esse contato é faltoso [...] Eu não consigo ver se esse pé dele pega no jogador. Preciso de clareza"
VAR: "Recomendo revisão por possível falta. Vou te mostrar uma perna que toca a panturrilha do jogador por trás. O jogador do Cruzeiro, em momento algum, toca a bola"
Árbitro: "Claramente falta, ele não toca a bola e sim na panturrilha dele. Está claro para mim. Vou reiniciar o jogo com falta."
Santos vence de virada
O Cruzeiro foi para o intervalo vencendo. Fabrício Bruno abriu o placar para a equipe mineira ainda no primeiro tempo, após cruzamento na área.
O Santos empatou com Guilherme, já na etapa final. O lance do gol anulado do Cruzeiro aconteceu logo em seguida.
A virada do Santos veio nos acréscimos. Caballero, que havia entrado na etapa final, marcou seu primeiro gol pelo Peixe e decretou a vitória no Mineirão.