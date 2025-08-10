Topo

Esporte

Toque na panturrilha: CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Cruzeiro

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/08/2025 23h02

A CBF divulgou o áudio do VAR no lance do gol anulado do Cruzeiro durante a derrota da equipe mineira para o Santos por 2 a 1, hoje, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O lance aconteceu no segundo tempo. Matheus Pereira disputou a bola com Zé Rafael, que caiu. A bola ficou com Kaio Jorge, que anotou o gol — o jogo estava 1 a 1 àquela altura.

Wilton validou o gol em campo, mas foi chamado por Paulo Renato Moreira da Silva, VAR do jogo, para revisar. Ele reviu o lance e decidiu marcar falta de Matheus Pereira em Zé Rafael.

Relacionadas

Santos resiste a domínio do Cruzeiro e vence por 2 a 1 de virada em BH

Cássio detona Wilton Sampaio e cita Neymar ao criticar arbitragem

Flamengo, Palmeiras e São Paulo se levantam após eliminações e dão resposta

O VAR recomendou a revisão por um toque de Matheus Pereira na panturrilha de Zé Rafael. O árbitro concordou com a recomendação.

Veja o diálogo

Árbitro [com bola rolando]: "Limpo, bola"

VAR: "Quem toca a bola é o jogador do Santos. Agora vamos entender se esse contato é faltoso [...] Eu não consigo ver se esse pé dele pega no jogador. Preciso de clareza"

VAR: "Recomendo revisão por possível falta. Vou te mostrar uma perna que toca a panturrilha do jogador por trás. O jogador do Cruzeiro, em momento algum, toca a bola"

Árbitro: "Claramente falta, ele não toca a bola e sim na panturrilha dele. Está claro para mim. Vou reiniciar o jogo com falta."

Falta de Matheus Pereira em Zé Rafael anulou gol do Cruzeiro contra o Santos - Reprodução - Reprodução
Falta de Matheus Pereira em Zé Rafael anulou gol do Cruzeiro contra o Santos
Imagem: Reprodução

Santos vence de virada

O Cruzeiro foi para o intervalo vencendo. Fabrício Bruno abriu o placar para a equipe mineira ainda no primeiro tempo, após cruzamento na área.

O Santos empatou com Guilherme, já na etapa final. O lance do gol anulado do Cruzeiro aconteceu logo em seguida.

A virada do Santos veio nos acréscimos. Caballero, que havia entrado na etapa final, marcou seu primeiro gol pelo Peixe e decretou a vitória no Mineirão.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Inter Miami é goleado pelo Orlando City na MLS

Toque na panturrilha: CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Cruzeiro

Autor do gol do Sport, Matheusinho celebra triunfo e destaca evolução da equipe

Grêmio perde em casa e Sport comemora a primeira vitória no Campeonato Brasileiro

Fla, Palmeiras e São Paulo copiam roteiro e se levantam após Copa do Brasil

Goleiro brilha, Sport bate Grêmio e vence a primeira no Brasileirão

Grêmio perde em casa, e Sport enfim vence a primeira pelo Brasileiro

Cleber Xavier exalta grupo após vitória do Santos e descarta pressão: 'Foco no trabalho'

Justificativa e pitaco do VAR: CBF divulga áudio de pênalti para Palmeiras

Paysandu x Vila Nova: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Cléber Xavier mostra alívio em pressão após vitória do Santos