Cássio detona Wilton Sampaio e cita Neymar ao criticar arbitragem

O Cruzeiro perdeu de virada para o Santos, por 2 a 1, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o goleiro Cássio criticou a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio.

Estávamos jogando contra 12: o árbitro e o time do Santos. Com todo respeito, jogamos mal contra o Ceará, CRB não conseguimos, mas hoje, jogando contra 12, fica difícil. O Wilton é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo.

Cássio, à Record

O que aconteceu

O time do Cruzeiro reclamou de um gol anulado pelo VAR quando a partida ainda estava 1 a 1. O árbitro validou o gol, mas o VAR viu falta no início do lance.

O Santos conseguiu a virada no final do jogo, e o Cruzeiro não teve tempo para reagir.

Cássio também citou Neymar ao criticar a arbitragem, questionando se o Brasil está pronto para ter um grande jogador como o camisa 10 do Santos: "Será que estamos preparados para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil em alto nível? O árbitro tem medo de marcar as coisas. Respeito o Wilton, mas o que ele fez hoje foi difícil. Perdemos, tivemos desatenção nos gols, isso não justifica, mas o Wilton hoje estava irreconhecível, pelo nível que ele apita."

Com o resultado, o Cruzeiro vê o Flamengo abrir três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão.