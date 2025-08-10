Topo

Cássio critica arbitragem após derrota do Cruzeiro: "Jogamos contra 12"

10/08/2025 20h57

Neste domingo, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebeu o Santos no Mineirão e perdeu por 2 a 1, de virada. Após a partida, o goleiro Cássio disparou contra Wilton Pereira Sampaio.

Segundo o atleta, embora considere Wilton um dos melhores árbitros do país, ele cometeu decisões equivocadas durante o jogo.

"Acho que era jogo contra 12, o árbitro e o time do Santos. Contra o Ceará nós jogamos mal, com o CRB não conseguimos, mas hoje jogamos contra 12, então ficou difícil. O Wilton para mim é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele inventou o possível. Será que estamos preparados para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil? O árbitro tem medo de marcar certas coisas. O que ele fez hoje, com todo respeito, foi difícil. Perdemos, tivemos desatenção nos gols, mas o Wilton foi irreconhecível hoje, pela qualidade que ele tem e pelo nível que ele apita", disse.

A grande reclamação foi por conta de um gol anulado logo após o Cruzeiro ter sofrido o empate. Matheus Pereira desarmou Zé Rafael e deixou para Kaio Jorge, que tabelou com Christian e, da entrada da área, mandou no ângulo para recolocar os mineiros à frente. Wilton Pereira Sampaio, porém, revisou o lance no VAR e entendeu que houve uma falta na origem da jogada.

Com o empate, o Cruzeiro estacionou nos 37 pontos, três a menos que o líder Flamengo. Agora o Cabuloso retorna aos gramados diante do Mirassol na segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), no Campos Maia, pela 20ª rodada do Brasileirão.

