Alvo do Palmeiras, Carlos Miguel já provocou em música: 'Não tem Mundial'

Carlos Miguel provoca Palmeiras em música quando era goleiro do Corinthians, em 2023 Imagem: Reprodução/Instagram/vtois
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/08/2025 13h37

O goleiro Carlos Miguel, que está encaminhado com o Palmeiras, já cantou uma música provocativa ao Alviverde na época em que defendia o arquirrival Corinthians (assista abaixo).

O que aconteceu

Em dezembro de 2023, Carlos Miguel foi filmado cantando a música "Não tem Mundial" durante suas férias. Ele era goleiro reserva do Corinthians na época e estava em viagem para Búzios (RJ).

O Palmeiras não tem Mundial; o Palmeiras não tem Mundial; não tem Copinha não tem Mundial (2x). Carlos Miguel, em vídeo

A música já estava desatualizada na época. Apesar de o rival não ter um troféu do Mundial da Fifa, a canção cita em sua letra que o Alviverde não é campeão da Copinha, título conquistado pela base palestrina em 2022 e em 2023.

Ele assumiu a titularidade do Corinthians em 2024, mas deixou o clube pouco depois para ir ao Nottingham Forest. A saída do Alvinegro paulista foi turbulenta. No entanto, ele "sumiu" na Inglaterra e só fez três jogos desde julho do ano passado.

Alvo do Palmeiras

Carlos Miguel está fora dos planos do Forest para a nova temporada. Ele, então, iniciou a procura por um novo clube após ser avisado pela diretoria do time inglês.

O Palmeiras resolve os detalhes finais para fechar a contratação do goleiro de 26 anos. Já há acordo entre as partes. Ele vai passar por exames e, se aprovado, deve ser anunciado nos próximos dias.

O jogador chega para ser opção a Weverton na posição. Marcelo Lomba, atual reserva, não deve ter seu contrato renovado.

