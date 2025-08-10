Botafogo mira contratação do zagueiro Alix, do Atlético-GO
O Botafogo está em uma crescente na temporada após a chegada do técnico Davide Ancelotti. No entanto, o treinador vem sofrendo com as lesões no setor defensivo.
Bastos pouco atuou na temporada e segue em transição física após cirurgia no joelho esquerdo. Já Jair foi negociado com o Nottingham Forest no início de julho.
Por isso, a diretoria está no mercado em busca de novos nomes. O favorito do clube carioca é Alix Vinícius, atualmente no Atlético-GO.
Caso a negociação não avance, o Botafogo também pode procurar Gustavo Medina, da Ferroviária, e Gabriel Bahia, do Volta Redonda.
Contra o Fortaleza, Ancelotti improvisou Marçal no setor. O lateral foi bem, tanto que marcou dois gols na goleada no Castelão.
Fase do Botafogo
Após golear o Fortaleza, o Botafogo chegou aos 29 pontos e alcançou a quinta posição do Campeonato Brasileiro. Mesmo 11 pontos atrás do líder Flamengo, é esperado que o Glorioso brigue pelo bicampeonato do Brasileirão.
Agora, a equipe carioca volta suas atenções para a Copa Libertadores. O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe a LDU no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.