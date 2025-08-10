Topo

Esporte

Botafogo mira contratação do zagueiro Alix, do Atlético-GO

10/08/2025 16h20

O Botafogo está em uma crescente na temporada após a chegada do técnico Davide Ancelotti. No entanto, o treinador vem sofrendo com as lesões no setor defensivo.

Bastos pouco atuou na temporada e segue em transição física após cirurgia no joelho esquerdo. Já Jair foi negociado com o Nottingham Forest no início de julho.

Os alvinegros contrataram Kaio Pantaleão, mas o zagueiro sofreu lesão muscular e virou desfalque. Com isso, David Ricardo e Alexander Barboza passaram a ser os únicos atletas do setor no elenco.

Por isso, a diretoria está no mercado em busca de novos nomes. O favorito do clube carioca é Alix Vinícius, atualmente no Atlético-GO.

Caso a negociação não avance, o Botafogo também pode procurar Gustavo Medina, da Ferroviária, e Gabriel Bahia, do Volta Redonda.

Contra o Fortaleza, Ancelotti improvisou Marçal no setor. O lateral foi bem, tanto que marcou dois gols na goleada no Castelão.

Fase do Botafogo

Após golear o Fortaleza, o Botafogo chegou aos 29 pontos e alcançou a quinta posição do Campeonato Brasileiro. Mesmo 11 pontos atrás do líder Flamengo, é esperado que o Glorioso brigue pelo bicampeonato do Brasileirão.

Agora, a equipe carioca volta suas atenções para a Copa Libertadores. O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe a LDU no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.

