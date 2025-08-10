Belmonte promete superávit no São Paulo em 2025; veja estratégias do diretor

Carlos Belmonte prometeu que o São Paulo terminará 2025 com superávit. O diretor de futebol do clube destacou a importância de deixar as contas do clube no azul após registrar um déficit no último ano.

"Era um ano que tínhamos que apertar muito o cinto. O São Paulo é o único clube da Série A que não contratou ninguém por transferência. Reduzimos a folha do primeiro semestre em quase R$ 8 milhões. Praticamente cumprimos a meta de vendas que estava prevista no orçamento. Mas é um ano difícil. O Crespo é um parceiro desse projeto. Vamos seguir nesse trabalho, buscando jogadores dentro da nossa possibilidade, do que pensamos em fazer", disse.

O dirigente ainda explicou como a diretoria pretende alcançar números positivos no próximo balanço financeiro. Com a queda precoce na Copa do Brasil, a ideia é fazer algumas compensações por meio de outras ferramentas, como a venda de jogadores, por exemplo.

"Só temos um jeito de fechar em superávit: vendendo ativos. Não tem outro caminho. É a lei de mercado, tem que receber propostas e ver se vale a pena ou não. Não é apenas uma decisão do Casares, é de todo mundo. Estamos convictos do que estamos fazendo. Vamos conseguir a meta do Brasileiro e temos a Libertadores ainda. Temos que ter superávit no ano", declarou.

"Para compensar as distorções orçamentárias, temos que vender mais atletas, arrecadar mais. Estava previsto as quartas da Copa do Brasil. Então temos que buscar compensações, como um resultado melhor no Brasileiro, avançar na Libertadores, mais bilheteria, vender mais atletas... É tudo um pacote. Temos a convicção que vamos ter superávit esse ano, da forma que for possível. Tivemos uma redução clara na folha. Estamos gastando pouco e tendo um time competitivo. que é o mais importante", completou.

No momento, o São Paulo negocia as saídas de Lucas Ferreira e Henrique Carmo, dois garotos que chamaram a atenção de clubes da Europa. O goleiro Jandrei, por sua vez, foi liberado, por empréstimo, para o Juventude.

Bom trabalho?

Belmonte ainda se defendeu de algumas críticas que vem recebendo de torcedores do Tricolor. Ele afirmou respeitar, mas deixou claro que não concorda com os julgamentos.

"Vejo que a torcida tem todo o direito de criticar quem ela quiser. É um direito da torcida. Isso não muda minha convicção. Se eu não estivesse agradando, o presidente já teria me trocado. Depois de 10 anos sem título, nós disputamos cinco finais e ganhamos três títulos desde que eu cheguei. Tenho convicção do que está sendo feito. tenho convicção no meu trabalho. Respeito a torcida, mas não quer dizer que eu concordo", finalizou.

Em 2024, o São Paulo registrou um endividamento de quase R$ 1 bilhão - mais precisamente R$ 968,2 milhões. O Tricolor fechou 2023 com uma dívida de R$ 666,6 milhões. Ao longo de 2024, o clube acabou aumentando seu débito em R$ 301,5 milhões.

Um dos principais motivos para que o São Paulo não tenha contido o aumento de sua dívida foi a arrecadação com a venda de atletas em 2024. Havia a projeção de embolsar R$ 174,1 milhões com a negociação de jogadores, mas o clube só recebeu R$ 93,3 milhões. Uma diferença de R$ 80,7 milhões.