Barcelona x Como: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Troféu Joan Gamper
Neste domingo, o Barcelona encara o Como pelo Troféu Joan Gamper às 16h (de Brasília), no Estadi Johan Cruyff, na Catalunha. O duelo será transmitido pelo canal do Barcelona no Youtube.ÚLTIMOS JOGOS
Barcelona - Quatro vitórias e uma derrota.
Como - Quatro vitórias e uma derrota.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona: Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia e Balde; Pedri, De Jong; Olmo; Yamal, Rashford e Raphinha
Técnico: Hansi Flick
Como: Valle; Kempf, Varane e Cagnano; Perrone e Sergi Roberto; Nico Paz, Lucas Da Cunha e Patrick Cutrone; Belotti
Técnico: Cesc Fábregas
ARBITRAGEM
Não divulgada.