Barcelona x Como: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Troféu Joan Gamper

10/08/2025 08h00

Neste domingo, o Barcelona encara o Como pelo Troféu Joan Gamper às 16h (de Brasília), no Estadi Johan Cruyff, na Catalunha. O duelo será transmitido pelo canal do Barcelona no Youtube.

ÚLTIMOS JOGOS

Barcelona - Quatro vitórias e uma derrota.

Como - Quatro vitórias e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia e Balde; Pedri, De Jong; Olmo; Yamal, Rashford e Raphinha

Técnico: Hansi Flick

Como: Valle; Kempf, Varane e Cagnano; Perrone e Sergi Roberto; Nico Paz, Lucas Da Cunha e Patrick Cutrone; Belotti

Técnico: Cesc Fábregas

ARBITRAGEM

Não divulgada.

