Topo

Esporte

Avaí bate Cuiabá e se aproxima do G4 da Série B

10/08/2025 18h04

Neste domingo, em confronto válido pela 21ª rodada da Série B, o Avaí recebeu o Cuiabá na Ressacada, venceu por 2 a 0 e se aproximou do G4 da competição. João Vitor e Marcos Vinícius balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Avaí chegou aos 32 pontos, agora na sexta colocação da tabela, e diminuiu para dois sua diferença de somados em relação à última equipe da zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense. Já o Cuiabá permaneceu com 31 pontos, na sétima posição.

O Avaí volta aos gramados na próxima terça, às 19h30 (de Brasília), quando visita o Operário-PR, no Germano Kruger. No sábado, às 20h30, o Cuiabá visita o Athletico-PR, na Ligga Arena. Ambos os duelos serão válidos pela 22ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Avaí aos 21 minutos do primeiro tempo. Ao receber passe de Alef Manga na entrada da área, João Vitor ajeitou para a perna direita e emendou finalização firme, no canto esquerdo do goleiro Guilherme.

Aos 34 minutos da etapa complementar, o Avaí ampliou a vantagem. Em jogada de contra-ataque, Marquinhos Gabriel carregou pela esquerda, entrou na área e cruzou para Marcos Vinícius, que arrematou alto para marcar.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Cianorte goleia Joinville e encara o Mixto nas oitavas da Série D

Avaí vence, encosta no G-4 da Série B e Cuiabá demite o técnico Guto Ferreira

Vitória do Palmeiras tem vaia no intervalo, aplausos a Aníbal e alívio no final

Coutinho lamenta empate e destaca 'grande partida' do Vasco

Gabriel Menino marca o gol mais rápido do Brasileirão 2025 e Atlético-MG e Vasco empatam no Rio

Decisivo, Vitor Roque valoriza vitória após semana conturbada do Palmeiras: "Dá confiança"

Vitor Roque agradece apoio da torcida em dia de vitória após atentado

Atlético-MG faz gol recorde, mas cede empate ao Vasco pelo Brasileirão

Palmeiras faz jogo inseguro, é salvo por Roque e Flaco e ganha de virada do Ceará no Allianz

Avaí bate Cuiabá e se aproxima do G4 da Série B

Gabriel Menino faz gol mais rápido do Brasileiro, mas Vasco e Galo empatam