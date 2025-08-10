Avaí bate Cuiabá e se aproxima do G4 da Série B

Neste domingo, em confronto válido pela 21ª rodada da Série B, o Avaí recebeu o Cuiabá na Ressacada, venceu por 2 a 0 e se aproximou do G4 da competição. João Vitor e Marcos Vinícius balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Avaí chegou aos 32 pontos, agora na sexta colocação da tabela, e diminuiu para dois sua diferença de somados em relação à última equipe da zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense. Já o Cuiabá permaneceu com 31 pontos, na sétima posição.

O Avaí volta aos gramados na próxima terça, às 19h30 (de Brasília), quando visita o Operário-PR, no Germano Kruger. No sábado, às 20h30, o Cuiabá visita o Athletico-PR, na Ligga Arena. Ambos os duelos serão válidos pela 22ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Avaí aos 21 minutos do primeiro tempo. Ao receber passe de Alef Manga na entrada da área, João Vitor ajeitou para a perna direita e emendou finalização firme, no canto esquerdo do goleiro Guilherme.

Aos 34 minutos da etapa complementar, o Avaí ampliou a vantagem. Em jogada de contra-ataque, Marquinhos Gabriel carregou pela esquerda, entrou na área e cruzou para Marcos Vinícius, que arrematou alto para marcar.