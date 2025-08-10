Topo

Autor do gol do Sport, Matheusinho celebra triunfo e destaca evolução da equipe

10/08/2025 23h00

Na noite deste domingo, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Sport venceu o Grêmio por 1 a 0, fora de casa. Com o resultado positivo, o Leão da Ilha conquistou seu primeiro triunfo nesta edição da competição.

O gol da partida foi marcado por Matheusinho, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Sport. O atleta celebrou o momento e destacou a evolução da equipe.

"Primeiramente agradeço a Deus, depois minha família, minha esposa, meus empresários e já dedico esse gol ao meu pai. Hoje é dia dos pais, então queria oferecer a ele. Quanto ao nosso jogo, esse é o espírito da nossa equipe. Desde que cheguei aqui, já dava para sentir isso, uma crescente no nosso elenco. Estou muito feliz pelo gol e espero ajudar o Sport a sair dessa situação. Não só eu, mas todos os meus companheiros mostraram que podemos reagir. Vínhamos em boa evolução há uns quatro jogos e, se Deus quiser, vamos deixar o Sport onde ele merece estar, que é na Série A", disse.

O zagueiro Rafael Thyere também destacou a importância da vitória e a crescente do Sport.

"É um sentimento muito bom, vínhamos carregando um peso enorme por ficar tanto tempo sem vencer. Nos últimos jogos já tínhamos mostrado evolução, mas sempre pecando em detalhes ? às vezes pela ansiedade na hora de decidir, outras pela falta de concentração. Hoje, graças a Deus, a equipe fez uma grande partida e se entregou ao máximo. Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, mas vamos desfrutar desse momento porque o grupo merece. Foi um jogo difícil, contra um adversário muito qualificado e com casa cheia. Agora é seguir firme e buscar mais vitórias", afirmou.

Com o triunfo, o Sport alcançou nove pontos, mas segue na lanterna do Brasileirão. O Leão da Ilha retorna aos gramados no próximo sábado, contra o São Paulo, pela 20ª rodada da Série A. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

