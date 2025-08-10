Ausência de Carrillo abre espaço para Bidon retomar titularidade no Corinthians

Passada a euforia da classificação na Copa do Brasil em cima do rival, o Corinthians recebeu más notícias. Na última quinta-feira, o Timão confirmou, em comunicado, uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo de André Carrillo. O peruano terá que passar por cirurgia e não tem previsão de retorno aos gramados.

Quem pode aproveitar a ausência de Carrillo é Breno Bidon. O jovem de 20 anos vem de uma série de boas atuações entrando no intervalo e, com a lesão do peruano, tem uma oportunidade de ouro para tentar recuperar a titularidade no meio-campo do Corinthians.

Acostumado a atuar como um segundo volante com Ramón Díaz, Breno Bidon passou por uma mudança de posicionamento e ganhou uma nova função no Timão após a chegada do técnico Dorival Júnior. O garoto começou a jogar mais avançado e com maior liberdade.

A alteração no posicionamento de Bidon teve início logo no primeiro jogo de Dorival no comando do Corinthians, contra o Novorizontino, na terceira fase da Copa do Brasil. O treinador manteve o time no sistema 4-4-2 losango, mas não teve Garro à disposição. Com isso, o camisa 27 foi o escolhido para atuar mais à frente e armar a equipe.

Já diante do América de Cali-COL, na Sul-Americana, o técnico mudou a estratégia e utilizou um 4-1-4-1. Com isso, Bidon foi testado com um meio-campista aberto pelo lado esquerdo. Em coletiva após tal partida, Dorival chegou a dizer que desejava usar o jovem "mais solto", pois via nele mais características de um meia do que de um volante.

Bidon, portanto, passou a atuar mais próximo do campo de ataque após a chegada de Dorival - seja como meia-armador ou caindo pelos lados do campo. Além disso, o jogador também já demonstrou ter muita qualidade com a bola nos pés, o que o deixa em boa posição para substituir Carrillo.

"Muito diferente do que ouvi quando cheguei, que ele era um volante de formação, não vejo característica nenhuma dele para isso, a não ser um momento específico. Vejo como um homem de dentro, que aproxima dos meias e dos atacantes, mais avançado", chegou a dizer Dorival após a partida contra o Grêmio, no último dia 12 de junho.

Neste sentido, o camisa 27 pode ser visto por Dorival como o substituto ideal de Carrillo. O peruano atuou mais aberto pelo lado direito, mas recentemente, com a retomada do losango, voltou a exercer a função que fazia com Ramón Díaz. Somando a qualidade e a versatilidade junto ao entendimento do treinador, Bidon tem, agora, sua melhor chance de retomar seu espaço entre os titulares do Corinthians.

Bidon vinha sendo titular do Corinthians na nova função. O meia, porém, acabou sendo preterido por Carrillo nos últimos jogos. Contra Botafogo (Série A) e Palmeiras (ida da Copa do Brasil), o peruano saiu jogando, enquanto o garoto entrou na etapa final.

Já diante do Fortaleza, Dorival decidiu escalar um time totalmente reserva para poupar seus principais jogadores para o Derby decisivo da Copa do Brasil. Neste sentido, Bidon foi titular e colocou uma dúvida na cabeça do treinador, que ainda assim decidiu por escalar o peruano no jogo de volta das oitavas.

Carrillo, porém, sofreu a lesão no Allianz Parque e precisará passar por cirurgia. Agora, Bidon pode aproveitar a oportunidade para se reconsolidar entre os titulares do Corinthians, pois já provou que tem qualidade e capacidade para tal.

Na atual temporada, Bidon soma 33 partidas (22 como titular), com um gol e uma assistência. Já Carrillo disputou 42 jogos (29 como titular), com três bolas na rede e três passes para gols.

Com Bidon à disposição, o Corinthians volta a campo nesta segunda-feira, quando encara o Juventude em compromisso válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).