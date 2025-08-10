Augusto Melo teve pneus de carro rasgados e saiu pelos fundos em votação

O carro de Augusto Melo teve as rodas rasgadas ontem no Parque São Jorge, e o ex-presidente do Corinthians saiu pelos fundos de carona com aliados antes anúncio do resultado que concretizou seu impeachment.

O que aconteceu

Augusto Melo foi até a sede do Corinthians para acompanhar a votação dos sócios. Ele esteve no Ginásio Wlamir Marques, mas não conversou com a imprensa e ficou isolado com seu sobrinho, Kadu Melo, que é conselheiro do clube.

No entanto, ele saiu do Parque São Jorge antes do fim da apuração e de carona com aliado, já que teve os pneus de seu carro rasgados. Ele deixou o local pela saída dos fundos para evitar contato com torcedores que acompanhavam o processo do lado de fora.

Os quatro pneus do carro de Augusto Melo foram rasgados. Ele teve que sair no carro de aliados políticos e pelo portão dos fundos para não passar perto de nenhum torcedor. E saiu mesmo antes do fim da apuração, por volta das 19h. Não quis ficar para ver o resultado porque tinha a confirmação de que não daria mais para votar nas urnas já que pelo menos 50% +1 dos votos tinham sido contra ele.

Lívia Camillo, repórter do UOL, no Fim de Papo

A defesa de Augusto Melo irá contestar a votação que concretizou sua destituição da presidência do Corinthians. Em nota enviada à imprensa, os advogados dizem que o ex-mandatário tomará as medidas cabíveis pelas vias adequadas e cita "absurdos" que teriam acontecido no escrutínio, como a condução da votação por pessoas que se posicionam contra ele e a entrada de membros de organizadas.

Impeachment consumado

Mais de dois mil sócios compareceram ao Parque São Jorge ontem para votar a última instância do processo de impeachment, que teve início em 2024. A votação ocorreu das 9h às 17h, e a apuração foi concluída por volta das 19h20.

Foram 1.413 votos a favor da destituição do mandatário, enquanto 620 votaram pelo retorno da gestão afastada. Duas pessoas votaram branco e outras duas nulo. A assembleia precisava de maioria simples dos votos para destituir o presidente.

Próximos passos

Agora, Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo, deverá convocar novas eleições para escolher o presidente que ocupará a cadeira até o fim de 2026. A votação será feita exclusivamente por membros do CD.

Osmar Stabile seguirá como presidente em exercício até que a eleição indireta seja marcada.

Augusto Melo é réu em caso Vai de Bet

A juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro, da 2ª Vara de Crimes Tributários de SP, aceitou a denúncia do Ministério Público contra os seis acusados de envolvimento em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que desviou R$ 1,4 milhão do Corinthians.

Augusto e outros envolvidos foram denunciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou a citação dos réus para apresentar defesa. O processo segue sob sigilo por envolver dados bancários e fiscais.

Segundo o MP, os crimes ocorreram entre dezembro de 2023 e maio de 2024, durante a gestão de Augusto Melo. Os réus são acusados de se associarem para desviar verba do contrato de patrocínio com a Vai de Bet, usando uma empresa de fachada — a Rede Social Media Design, de Alex Fernando André — como "intermediária" fictícia que receberia 7% do valor total do patrocínio.

Ainda de acordo com a denúncia, os valores desviados circularam entre outras empresas de fachada até serem usados para pagar dívidas políticas e, posteriormente, para enriquecimento dos envolvidos. O MP requer ainda uma indenização mínima de R$ 40 milhões ao clube.