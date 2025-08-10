'Atrevido' e 'peça vital': Estêvão encanta imprensa e torcedores europeus

Dois jogos, um gol e ótimas impressões: os primeiros passos de Estêvão no Chelsea impressionaram os tabloides ingleses e arrancaram elogios dos torcedores londrinos nas redes sociais.

O que aconteceu

O garoto de 18 anos marcou em sua estreia no Chelsea, diante do Bayer Leverkusen, em amistoso de pré-temporada da equipe.

Neste domingo (10), entrou em campo pela segunda vez com a camisa dos Blues de Londres, contra o Milan. Estêvão teve atuação mais discreta, mas o suficiente para os portais ingleses já o enxergarem como indispensável no time de Enzo Maresca.

A confiança que Estêvão exibe desde que vestiu a camisa do Chelsea pela primeira vez é tanta que o adolescente assumiu até mesmo a responsabilidade de bater os escanteios contra o Milan. O jovem ponta já começou a se tornar uma parte indispensável da equipe de Maresca

London Evening Standard, sobre Estêvão.

O jornal deu nota 8 para a atuação do garoto, e completou a análise colocando Estêvão como candidato a titularidade no time:

Há competição intensa por vagas em todos os setores do elenco, e nas pontas do ataque isso não é diferente. No entanto, Estêvão já se estabeleceu como uma peça vital dos Blues antes do início da nova temporada.

Publicação do London Evening Standard.

Relembrando o apelido 'Messinho', que Estêvão ganhou quando ainda jogava nas categorias de base de Cruzeiro e depois Palmeiras, o espanhol Mundo Deportivo chamou o brasileiro de atrevido, no bom sentido:

Atrevido, descarado. Sua maior força é o drible, a velocidade, o equilíbrio e todo o caos que ele cria nas defesas adversárias, ele perturba os sistemas com sua capacidade de eliminar os adversários, e isso não tem preço.

Mundo Deportivo, sobre Estêvão.

As atuações do garoto encantaram até torcedores nas redes sociais. Publicações elogiavam o jogador como 'um prazer de assistir', 'talento incrível' e até uma previsão: 'Estêvão, guardem esse nome'.

A temporada começa oficialmente para o Chelsea no próximo domingo (17), quando recebem o Crystal Palace na abertura do Campeonato Inglês, uma oportunidade para Estêvão ganhar seus primeiros minutos em jogos oficiais.