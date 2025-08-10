Atlético-MG faz gol recorde, mas cede empate ao Vasco pelo Brasileirão
Neste domingo, Vasco e Atlético-MG empataram em 1 a 1, em jogo disputado em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vegetti marcou para os cariocas, enquanto Gabriel Menino fez o gol dos mineiros.
Com o resultado, o Vasco permanece na zona de rebaixamento, com 16 pontos, na 17ª posição, duas unidades atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. Por sua vez, o Atlético-MG segue em décimo lugar, com 24.
O Vasco volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Santos pela 20ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG encara o Godoy Cruz nesta quinta-feira, às 19h, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana.
O jogo
Primeiro tempo
O Atlético-MG começou no ataque e abriu o placar com menos de um minuto. Gabriel Menino recebeu passe na entrada da área e acertou um belo chute, sem chance para Léo Jardim.
O revés obrigou o Vasco a buscar o ataque. Os cruzmaltinos só assustaram em chute de Tchê Tchê, aos 13 minutos. No entanto, no lance, Coutinho foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti após ser chamado pelo VAR. Vegetti cobrou com categoria, sem chance para Everson.
Depois do empate, o confronto ficou aberto, com as duas equipes buscando o ataque. O Atlético-MG assustou novamente aos 22 minutos. Em avanço rápido, Rony chutou para boa defesa de Léo Jardim.
O Vasco manteve a posse de bola e chegou com perigo em duas oportunidades, ambas em cruzamentos. Primeiro, Puma Rodríguez cabeceou mal. Depois, Rayan mandou por cima do travessão.
Nos minutos finais, o Atlético-MG teve boa chance em falta cobrada por Scarpa, que parou em Léo Jardim. O Vasco respondeu em seguida: Paulo Henrique aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Everson. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.
Segundo tempo
No segundo tempo, os visitantes assustaram com um minuto. Após falta cobrada na área, Lyanco finalizou por cima do travessão. O Vasco melhorou depois do susto e quase virou aos nove: Coutinho aproveitou erro de passe da defesa, entrou na área, mas finalizou para grande defesa de Everson.
Após o início movimentado, o confronto seguiu equilibrado, mas com as duas equipes pecando no setor ofensivo. O Vasco voltou a assustar em dois lances com Tchê Tchê. Em ambas as finalizações, a bola passou muito perto do gol. O Atlético-MG respondeu em avanço rápido: Rony cruzou para Biel na pequena área, mas o atacante mandou por cima do travessão.
Nos minutos finais, o duelo se manteve equilibrado. No entanto, Vasco e Atlético-MG se preocuparam em não dar chances ao adversário. Com isso, o jogo terminou empatado em São Januário.
FICHA TÉCNICA
VASCO 1 x 1 ATLÉTICO-MG
Data: 10 de agosto de 2025, domingo
Horário: às 16h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartão vermelho: nenhum
Cartões amarelos: Paulo Henrique e Pablo Vegetti (Vasco); Alexander (Atlético-MG)
GOLS: Pablo Vegetti, aos 18' do 1°T (Vasco) / Gabriel Menino, aos 0' do 1°T (Atlético-MG).
VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Victor Luís), João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho (Garré); Rayan, Nuno Moreira (David) e Pablo Vegetti
Técnico: Fernando Diniz
ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Biel), Gustavo Scarpa (Caio Paulista) e Igor Gomes (Alexander); Cuello (Junior Santos) e Rony (Bernard)
Técnico: Cuca.