Argentino Taccone vence Iroman Brasil no Rio de Janeiro; francesa Iemmolo garante 1º lugar no feminino

Na disputa pelo primeiro lugar da Elite no Iroman Brasil, realizado neste domingo, no Rio de Janeiro, os triatletas do exterior levaram a melhor. O argentino Luciano Taccone, que já havia vencido o Iroman Brasil em junho, confirmou seu favoritismo no masculino e foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na Marina da Glória, com o tempo de 3h31min24s. No feminino, a francesa Julie Iemmolo, recordista do Iroman em seu país, surpreendeu a todos e ganhou em sua estreia na prova, com a marca de 4min01min23s.

O triatlo nacional garantiu o vice nos dois gêneros. O paulista Reinaldo Colucci, bicampeão do Iroman no Rio de Janeiro nas edições 2016 e 2018, quando a prova era disputada no Recreio dos Bandeirantes, ficou com o segundo lugar, num sprint emocionante com outros dois brasileiros, Fernando Toldi e André Lopes. Colucci fez a prova em 3h35min44s, dois segundos à frente de Toldi (3h35min46s). Já Pamella Oliveira ficou em segundo com o tempo de 4h05min29s, seguida pela argentina Romina Biagioli (4h14min32s)).

Luciano Taccone vive um momento mágico em sua carreira. Com o triunfo, o atleta se garante como um dos melhores da América do Sul na atualidade.

"Encantador esse percurso e vencer em minha primeira vez na prova é muito legal. Consegui nadar bem e saímos todos muito juntos para o pedal. Tive um problema no ciclismo, mas consegui me recuperar e voltar bem. Só poderia estar feliz com esse resultado, especialmente depois da vitória em Florianópolis e com o recorde da prova", destacou o argentino.

Colucci, por sua vez, destacou a disputa acirrada da prova e o bom desempenho do argentino.

"Formou um grupo grande na bicicleta desde o começo, o Luciano, no primeiro túnel, teve problema na corrente, que caiu. Ele demorou um pouquinho de novo para encostar na gente, mas chegou e já passou muito forte. Senti que não estava num dia para seguir no mesmo ritmo e tive de ficar com o pessoal e fazer meu ritmo na bike. Na corrida, eu comecei muito bem, mas, a partir do meio da corrida, comecei a sentir um pouco de desconforto estomacal, então eu tive que dar uma administrada. Acabou que tive que deixar para o sprint para definir a segunda colocação, mas eu estava bem confiante que, mesmo chegando no final, se fosse apertado eu conseguiria garantir o segundo lugar, e foi o que deu para hoje", destacou.

Feminino

No feminino, as brasileiras Pamella e Djenifer foram as primeiras a completar a natação. A partir da bike, entretanto, a francesa Julie Immolo e DJ passaram a se alternar na liderança, até que a brasileira teve de abandonar por conta de problemas mecânicos em sua bike. Com isso, Julie acabou assumindo a liderança e conseguiu o topo do pódio.

"É a primeira vez que corro no Brasil. Já vim para o Rio de Janeiro há três anos, mas apenas para férias. Conheço os pontos turísticos, lugares como Pão de Açúcar e tudo mais, mas é a primeira vez que participo de um triatlo aqui. É maravilhoso poder ter uma corrida tão técnica. A vista da bike era simplesmente incrível. Quando voltei, vi o Cristo Redentor e pensei: "Uau!". Sem nuvens, sol. Foi perfeito. Então, sim, foi um prazer poder correr aqui. Com relação à prova, me senti muito bem na bike hoje. Eu estava forte e, depois, decidi ir sozinha na corrida, porque estava sozinha. E sim, estou orgulhosa de poder fazer uma performance dessas sozinha", declarou.

Já Pamella Oliveira festejou o segundo lugar em uma jornada conturbada.

"Foi um dia um pouco complicado. Foi um dia também que eu não imaginei que faria uma prova tão solitária. Geralmente, com essa quantidade de mulheres e meninas fortes, sempre ia acontecer muita dinâmica, mas eu acabei sozinha o tempo todo, porque após puxar a natação acabei ficando sozinha na bike, correndo sozinha. Tive alguns descuidos na transição, minha sacola enrolou toda, demorei, o tempinho que ganhei da DJ ali correndo, acabei perdendo e eu sabia que eu precisava subir na bike com ela para não deixar ela abrir ali nos primeiros quilômetros, mas foi difícil, não deu. Ainda acreditei até o final, mas realmente estávamos um pouco longe. Foi um espetáculo maravilhoso, o percurso eu adorei, a galera como sempre, sempre puxando a gente e o dia também foi ótimo, então foi uma vitória pessoal", declarou.

Resultados Elite

Masculino

1.? Luciano Taccone (ARG), 03h31min24s

2.? Reinaldo Colucci (BRA), 3h35min44s

3.? Fernando Toldi (BRA), 03h35min46s

Feminino

1.? Julie Iemmolo (FRA), 04h01min23s

2.? ?Pamella Oliveira (BRA), 04h05min29s

3.? ?Romina Biagioli (ARG), 04h14min32s