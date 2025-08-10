Topo

Após derrota para o Avaí, Cuiabá anuncia demissão do técnico Guto Ferreira

10/08/2025 23h51

Neste domingo, após a derrota para o Avaí, o Cuiabá anunciou a demissão do técnico Guto Ferreira. Além dele, também saem os auxiliares André Luís e Weligton Oliveira, e o preparador físico Juninho Nogueira.

Guto chegou ao Dourado no dia 21 de fevereiro para substituir Bernardo Branco, que havia sido mandado embora após a eliminação para o Porto Velho na Copa do Brasil.

Ao longo do período, o experiente treinador de 59 anos comandou o Cuiabá em 26 partidas. Foram 13 vitórias, quatro empates e nove derrotas.

O Dourado ainda não anunciou quem será o substituto de Guto Ferreira.

Com a derrota, o Cuiabá seguiu com os mesmos 31 pontos e caiu para a sétima colocação, já que foi ultrapassado pelo Avaí. A equipe retorna aos gramados no próximo sábado (16), contra o Athletico-PR, pela 22ª rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba.

