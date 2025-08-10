André Ramalho relembra último duelo do Corinthians contra o Juventude: "Nunca vou esquecer"

O Corinthians entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Juventude, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo com o Juventude traz boas recordações para o zagueiro André Ramalho. Ainda em 2024, as equipes se encontraram nas quartas de final da Copa do Brasil, e o Timão garantiu a classificação de forma emocionante.

Na partida de volta, na Neo Química Arena, o placar de 2 a 1 para o Corinthians levava a decisão para os pênaltis. Porém, aos 51 minutos do segundo tempo, André Ramalho balançou as redes e garantiu a classificação para alegria da Fiel Torcida.

"Foi um dia muito especial para mim. Eu falo para todo mundo ao meu redor que é um dia que vai ficar para sempre marcado na minha memória, por todo o contexto. Foi o gol da classificação, no último lance do jogo. Eu tinha me machucado durante a partida e acabei marcando o gol ainda assim. Foi o primeiro com a camisa do Corinthians. Eu nunca vou esquecer. É o momento em que eu mais senti emoção dentro de campo", relembrou André Ramalho.

O Timão não vence há quatro rodadas no Brasileirão e ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos. A equipe, porém, chega embalada após a grande classificação às quartas de final da Copa do Brasil em cima do Palmeiras. O Alvinegro bateu o rival por 3 a 0 no agregado.

"Conseguimos a classificação (Copa do Brasil), mas é algo que tem que ficar para trás. Temos que nos concentrar somente no Campeonato Brasileiro. Estamos oscilando bastante, precisamos de uma constância maior. O nosso objetivo é ir lá (Caxias do Sul-RS) para vencer o jogo. É isso que queremos. Estamos trabalhando para isso. Esperamos fazer um bom jogo e sair com a vitória", completou.

Corinthians e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).