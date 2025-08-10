Abel vê "VAR arcaico" em gol anulado do Ceará contra o Palmeiras: "Podem reclamar"

O Palmeiras passou longe de ser prejudicado no jogo contra o Ceará, neste domingo, no Allianz Parque, mas o técnico Abel Ferreira, surpreendentemente, criticou o VAR. Ele disse que a ferramenta é utilizada de forma "arcaica" no Campeonato Brasileiro.

A reclamação, curiosamente, diz respeito a um gol anulado do Vozão. Aylon chegou a deixar tudo igual quando o Verdão vencia a partida por 2 a 1, mas o tento foi invalidado por um impedimento milimétrico, semelhante ao lance que gerou protestos da torcida palmeirense no clássico contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

"Reclamei depois do jogo contra o Corinthians que o VAR é arcaico. Hoje, se calhar, nosso adversário pode dizer o mesmo", admitiu Abel.

Efeitos do Derby

A vitória renovou os ânimos do Palmeiras, mas a eliminação para o Corinthians ainda reverbera no clube. A semana do time alviverde foi marcada por protestos contra o elenco, Abel, o diretor Anderson Barros e a presidente Leila Pereira.

Abel reconheceu que o Verdão estava com a confiança em baixa neste domingo ainda por conta do revés diante do arquirrival. A equipe fez um primeiro tempo pouco inspirado e desceu para o vestiário sob vaias. O treinador, no entanto, valorizou o espírito de luta do grupo, que buscou a virada.

"Em primeiro lugar, agradecer o apoio dos nossos torcedores. Sabemos o quão duro foi a eliminação, era natural que a confiança de todos não fosse das melhores. Sabemos da rivalidade, o que significa um Derby. Infelizmente perdemos, e essa eliminatória custou muito no aspecto emocional. Impossível não transferir para o jogo de hoje", comentou.

"Não conseguimos ter muitas finalizações, ser ousados no primeiro tempo. Mantivemos a calma alterando um pouco a forma de atacar, mas fomos surpreendidos no primeiro chute do adversário. Fomos em busca do que queríamos, era primordial ganharmos o jogo", finalizou.

Com o resultado, o Alviverde espanta o princípio de crise que rondava o clube e mantém a distância para o Flamengo, líder do Brasileirão. Terceiro colocado, o Palestra soma 36 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro.

O Palmeiras tem mais um jogo decisivo pela frente. Nesta quinta-feira, a equipe de Abel Ferreira visita o Universitario, do Peru, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Monumental U, no distrito de Ate.