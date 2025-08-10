Abel repete Palmeiras e terá duas novidades no banco contra o Ceará; veja escalações

O Palmeiras está definido para o jogo deste domingo de Dia dos Pais, contra o Ceará, pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira repetiu o mesmo time que foi derrotado pelo Corinthians na última quarta-feira.

Uma das novidades é a presença do lateral direito Khellven, recém-contratado, no banco de reservas. O reforço, anunciado no início da última semana, já treinou com o elenco e fica à disposição para o segundo tempo. Além dele, o zagueiro Murilo, recuperado de uma lesão na coxa, volta a ser relacionado.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

O Verdão está bem colocado na tabela de classificação do Brasileirão. O time ocupa o terceiro lugar, com 33 pontos, sete a menos que o líder Flamengo. O Alviverde, contudo, tem dois jogos a menos.

Em contrapartida, a equipe vem de uma dura eliminação para o arquirrival Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado desencadeou uma série de xingamentos e protestos contra Abel Ferreira, o diretor Anderson Barros e a presidente Leila Pereira.

Além de faixas que foram colocadas em frente ao estádio alviverde desde a derrota, o clube revelou um ataque à Academia de Futebol com bombas e rojões na madrugada deste domingo. Não houve nenhum ferido.

Já o Ceará vive boa fase na temporada. O time nordestino venceu o Cruzeiro fora de casa, na penúltima rodada, e depois empatou com o Flamengo, na Arena Castelão. A equipe de Léo Condé está na 11ª posição, com 22 pontos.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 16h (de Brasília), no gramado do Allianz Parque. Lucas Paulo Torezin (PR) é o árbitro da partida, com auxílio dos assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR). Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG) fica à cargo do VAR.