Abel despista sobre renovação com o Palmeiras e lamenta efeitos do Derby: "Não entendo"

O Palmeiras bateu o Ceará de virada neste frio domingo de Dia dos Pais, no Allianz Parque, e ganhou novo fôlego no Campeonato Brasileiro, mas a eliminação para o Corinthians ainda reverbera. Em coletiva de imprensa, o técnico da equipe, Abel Ferreira, lamentou a "proporção" que a queda para o arquirrival tomou.

A torcida alviverde não poupou ninguém após o revés da última quarta-feira. A semana do clube foi marcada por protestos contra o elenco, Abel, o diretor Anderson Barros e a presidente Leila Pereira.

"Tenho que lembrar que ficamos em primeiro na Libertadores, mesmo nesta reformulação, chegamos à final do Paulista... Depois do Mundial, criou-se uma narrativa de que o Palmeiras fez um Mundial péssimo, que jogou contra o pior Chelsea da história. Ninguém gosta de perder, mas a eliminatória [Derby] criou um caos total e absoluto. Nos últimos três ou quatro anos o Palmeiras esteve sempre ali, às vezes foi campeão e outras foi vice, foi o time com mais constância", comentou.

"Jogar no Palmeiras é jogar com cobrança, mas assim como há dois meses não estava bem, hoje não está tudo mal. Não consigo entender determinados fenômenos e narrativas que se criam, mas isso deve interessar a alguém. O meu foco total e absoluto é jogo a jogo, tentar dar a volta no que foi uma eliminatória dura, com proporções que eu mesmo não entendo. Tiveram clubes eliminados por times da Segunda Divisão e não teve a mesma repercussão", acrescentou.

Vai renovar?

Abel Ferreira também foi questionado se as vaias e as ofensas que recebeu da torcida nos últimos dias o fizeram repensar a renovação com o Verdão. Ele, porém, despistou e disse que decidirá seu futuro "no momento certo". Seu vínculo com o Palmeiras é válido somente até o fim do ano.

"Quando eu chegar em casa, minha filhas vão perguntar se está tudo bem. É difícil explicar para elas porque o pai foi xingado. Tenho muita sorte em ter uma presidente como a Leila, não é por acaso que as empresas dela têm sucesso. Ela sabe que futebol não é só resultado, há muitas outras coisas. Logicamente, quando um treinador tem a sorte de estar num clube com premissas e valores, é sempre bom", afirmou.

"Tenho um carinho pelos torcedores, pelo Palmeiras, e jamais serei um problema aqui dentro. Meu foco é ajudar os jogadores. Há um respeito mútuo entre eu e os torcedores. O meu futuro será decidido no momento certo e com total respeito ao Palmeiras", finalizou.

Com o resultado, o Alviverde espanta o princípio de crise que rondava o clube e mantém a distância para o Flamengo, líder do Brasileirão. Terceiro colocado, o Palestra soma 36 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro.

O Palmeiras tem mais um jogo decisivo pela frente. Nesta quinta-feira, a equipe de Abel Ferreira visita o Universitario, do Peru, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Monumental U, no distrito de Ate.