Topo

Esporte

Abel define Palmeiras para enfrentar Ceará e repete time da eliminação

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

10/08/2025 15h08

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Ceará na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira repete o time que acabou eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil.

O Verdão vai a campo com: Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Relacionadas

Abel e Leila pedem apoio, mas terão Allianz esvaziado após crise e queda

Palmeiras tem CT vandalizado com elenco dentro: 'Atentado terrorista'

Alvo do Palmeiras, Carlos Miguel já provocou em música: 'Não tem Mundial'

O time tem dois novos desfalques: o meia Raphael Veiga, com dores no púbis, e o lateral-esquerdo Vanderlan, retirado do jogo por estar negociando sua saída. Completam a lista de ausência o zagueiro Bruno Fuchs, com edema na coxa esquerda, e os atacantes Paulinho, que passou por cirurgia, e Bruno Rodrigues, em transição física.

O Ceará também está escalado com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Willian Machado, Dieguinho e Marllon; Matheus Bahia, Lourenço e Richardson; Galeano, Lucas Mugni e Pedro Raul.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Onde vai passar Grêmio x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

João Fonseca joga no final da tarde de amanhã pela 3ª rodada em Cincinnati

André Ramalho relembra último duelo do Corinthians contra o Juventude: "Nunca vou esquecer"

Jean Matsumoto mira revanche com Rob Font e sonha com luta no UFC Rio

Abel define Palmeiras para enfrentar Ceará e repete time da eliminação

Abel repete Palmeiras e terá duas novidades no banco contra o Ceará; veja escalações

LaLiga encaminha 1º jogo fora da Espanha e federação discute Barcelona x Villarreal nos EUA

Com Estêvão em campo, Chelsea goleia o Milan em amistoso

Corinthians fecha preparação para pegar o Juventude; veja provável escalação

Transmissão ao vivo de Vasco x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão: veja onde assistir