Abel define Palmeiras para enfrentar Ceará e repete time da eliminação
O Palmeiras está escalado para enfrentar o Ceará na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira repete o time que acabou eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil.
O Verdão vai a campo com: Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.
O time tem dois novos desfalques: o meia Raphael Veiga, com dores no púbis, e o lateral-esquerdo Vanderlan, retirado do jogo por estar negociando sua saída. Completam a lista de ausência o zagueiro Bruno Fuchs, com edema na coxa esquerda, e os atacantes Paulinho, que passou por cirurgia, e Bruno Rodrigues, em transição física.
O Ceará também está escalado com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Willian Machado, Dieguinho e Marllon; Matheus Bahia, Lourenço e Richardson; Galeano, Lucas Mugni e Pedro Raul.