À espera de retorno, Neymar completa 15 anos na Seleção Brasileira

10/08/2025 06h30

Neymar completa, neste domingo, 15 anos de trajetória com a camisa da Seleção Brasileira. A estreia aconteceu em agosto de 2010, quando o atacante tinha apenas 18 anos, e rapidamente se tornou peça-chave na reestruturação da Amarelinha após a Copa do Mundo daquele ano. Desde então, o craque construiu uma das carreiras mais marcantes da história recente do futebol brasileiro.

Ao todo, o camisa 10 disputou 128 partidas pelo Brasil, superando nomes históricos como Ronaldinho Gaúcho (97), Ronaldo Fenômeno (105) e até mesmo Pelé (113) em número de atuações.

Nos jogos em questão, marcou 79 gols ? feito que o colocou como maior artilheiro da Seleção segundo a contagem oficial da Fifa, ultrapassando Pelé em setembro de 2023, quando balançou as redes duas vezes na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Pela Seleção, Neymar conquistou a Copa das Confederações, em 2013, e a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Agora, vive a expectativa de voltar a figurar na lista de Carlo Ancelotti para os dois compromissos finais do Brasil nas Eliminatórias deste ano ? contra Chile, no dia 4 de setembro, e Bolívia, no dia 9 do mesmo mês.


Na última segunda, integrantes da comissão técnica do treinador italiano estiveram no Morumbis para observar o craque em ação pelo Santos, e Neymar não decepcionou: foi o destaque na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, marcando dois gols e sendo eleito o melhor em campo.

"Todo mundo conhece meu futebol. Estou à disposição, sou um atleta e estou me sentindo muito bem. Só depende deles", declarou ao SporTV após a partida.

Em 2025, Neymar vem sendo peça fundamental para o Peixe. Mesmo após enfrentar problemas físicos no início da temporada, que o deixaram fora por cerca de dois meses somados, ele registra seis gols e três assistências em 17 partidas (13 como titular). Vice-artilheiro da equipe ao lado de Tiquinho Soares, o camisa 10 pode assumir a segunda colocação isolada se marcar mais uma vez ? embora ainda esteja a seis tentos do líder Guilherme.

O momento é de confiança: nos últimos cinco jogos, Neymar balançou as redes três vezes. Em boa forma e recuperado fisicamente, o astro mira o próximo passo ? voltar a vestir a camisa verde e amarela e ampliar ainda mais sua já vitoriosa história pela Seleção Brasileira.

