Viktor Gyokeres marca, e Arsenal bate Athletic Bilbao pela Emirates Cup

O Arsenal finalizou sua pré-temporada com a Emirates Cup, no Emirates Stadium, onde bateu o Athletic Bilbao por 3 a 0. Os gols da equipe inglesa foram marcados por Viktor Gyokeres, Bukayo Saka e Kai Havertz.

A estreia oficial dos Gunners no Campeonato Inglês está marcada para o domingo, 17 de agosto, contra o Manchester United.

O Athletic Bilbao, que teve uma pré-temporada mais complicada vencendo apenas um dos sete amistosos marcados, também terá seu primeiro jogo oficial no dia 17, contra o Sevilla, pela Liga Espanhola.

Os gols

Aos 34 minutos do primeiro tempo, de cabeça, Viktor Gyokeres balançou a rede pela primeira vez com a camisa do Arsenal. A contratação mais aguardada da temporada mostrou a que veio.

Dois minutos depois, aos 36, Bukayo Saka ampliou o placar para os Gunners, com passe do brasileiro Gabriel Martinelli.

O terceiro tento saiu aos 37 minutos do segundo tempo, quando Bukayo Saka deu a assistência para Kai Havertz fechar o placar.