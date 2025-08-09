Topo

Esporte

Vasco segue em busca de zagueiro para o restante da temporada

09/08/2025 15h20

O Vasco vive uma situação financeira complicada. Mesmo assim, a diretoria está em busca de reforços para o restante da temporada. A prioridade dos cruzmaltinos é a chegada de, no mínimo, um zagueiro.

O nome que surgiu com mais intensidade nos últimos dias foi do colombiano Carlos Cuesta, do Galatasaray, da Turquia. No entanto, a negociação é considerada complicada, pois o zagueiro de 26 anos é alvo de outros clubes europeus.

Outro nome considerado pela diretoria do Vasco é o de Léo Duarte. O jogador é cria das categorias de base do Flamengo, teve passagem pelo Milan e atualmente está no Istambul Basaksehir, da Turquia.

Dentro de campo, o Vasco recebe o Atlético-MG, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 17ª posição, os cariocas precisam da vitória para terem a chance de deixarem a zona de rebaixamento. Por outro lado, o Galo ocupa a 10ª colocação, com 23 pontos.

