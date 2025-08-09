United anuncia atacante e gasta R$ 1,5 bilhão após demitir 450 funcionários

O Manchester United anunciou oficialmente Benjamin Sesko. Com o novo jogador, o clube chegou a um investimento superior a R$ 1,5 bilhão na temporada após demitir 450 funcionários no último ano.

O que aconteceu

Benjamin Sesko foi adquirido pelo United por cerca de 85 milhões de euros (R$ 538 milhões, em valores aproximados). O jogador de 22 anos chega com patamar de protagonista na equipe inglesa.

O centroavante esloveno foi destaque na última temporada da Bundesliga. Pelo RB Leipzig, Sesko marcou 21 gols e teve seis assistências em 2024/2025.

Além de Sesko, o Manchester United também contratou Bryan Mbeumo (R$ 474 milhões), Matheus Cunha (R$ 469 milhões) e Diego León (R$ 25 milhões). A soma foi de aproximados 240 milhões de euros, ou R$ 1,5 bilhão, apenas na atual janela.

As três grandes contratações da temporada tornaram-se as maiores da história do Manchester. Sesko, Mbeumo e Matheus Cunha estão no top 10 de compras mais caras da equipe. Pogba lidera a lista (105 milhões de euros), seguido de Antony (95 milhões de euros).

O momento de investimentos vem após um dos piores desempenhos na Premier League e a demissão de 450 funcionários entre 2024 e 2025. Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United, implementou a política de cortes de gastos quando assumiu a gestão do clube.

Ratcliffe chegou a declarar à imprensa que o dinheiro do clube acabaria sem as medidas de contenção. Além das demissões de estafe, o United também realizou limitações na estrutura como oferta de refeições e ingressos a funcionários.

Top 10 investimentos do Manchester United (em euros)

1. Paul Pogba - 105 milhões

2. Antony - 95 milhões

3. Harry Maguire - 87 milhões

4. Jadon Sancho - 85 milhões

5. Romelu Lukaku - 84,7 milhões

6. Benjamin Sesko - 84,6 milhões

7. Rasmus Hojlund - 77,7 milhões

8. Bryan Mbeumo - 75 milhões

9. Angel Di Maria - 75 milhões

10. Matheus Cunha - 74,2 milhões