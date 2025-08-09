Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de São Paulo x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 17h00

São Paulo e Vitória medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo da partida será feita pelo Premiere (pay-per-view).

São Paulo mantém sequência positiva no Brasileirão. Desde a chegada de Hernán Crespo, o time venceu quatro partidas seguidas, incluindo o 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio.

Relacionadas

Lesão de Arboleda é pior que cair na Copa do Brasil? Comentaristas opinam

Gastos altos do futebol e eliminações criam buraco de R$ 67 mi no São Paulo

Arnaldo: Casares liquida joias do São Paulo a preço de banana

Eliminação recente na Copa do Brasil. Mesmo embalado, o Tricolor tenta reagir após cair diante do Athletico nas oitavas de final.

Vitória quer encerrar jejum. Sem vencer há três rodadas, o time baiano soma três empates consecutivos, o último em 2 a 2 contra o Palmeiras, em Salvador.

São Paulo x Vitória -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Bia Haddad faz 18 duplas faltas e perde 3ª seguida ao cair em Cincinnati

Torcida do Palmeiras estende nova faixa no Allianz em protesto à má fase: 'Acabou a paz'

Corinthians goleia Manthiqueira pelo Paulista sub-15, mas perde do Real Soccer no sub-17

Flamengo escala Lino e Royal como titulares contra Mirassol; veja times

Charles do Bronx explica pedido para lutar no UFC Rio: "A favela vai me ver"

São Paulo acerta empréstimo de Jandrei para o Juventude

São Paulo terá garoto titular e Lucas no banco contra o Vitória; veja escalações

Ter Stegen permite envio de relatório médico e retoma braçadeira do Barça

SPFC: Crespo poupa dois, dá chance a jovem e tem Lucas no banco pela 1ª vez

São Paulo empata com Ferroviária pela ida das quartas do Brasileiro feminino

Alvo do Palmeiras foi da 'Geração dos Sonhos' do Flu e é melhor da Escócia