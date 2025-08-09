Transmissão ao vivo de São Paulo x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e Vitória medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo da partida será feita pelo Premiere (pay-per-view).

São Paulo mantém sequência positiva no Brasileirão. Desde a chegada de Hernán Crespo, o time venceu quatro partidas seguidas, incluindo o 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio.

Eliminação recente na Copa do Brasil. Mesmo embalado, o Tricolor tenta reagir após cair diante do Athletico nas oitavas de final.

Vitória quer encerrar jejum. Sem vencer há três rodadas, o time baiano soma três empates consecutivos, o último em 2 a 2 contra o Palmeiras, em Salvador.

São Paulo x Vitória -- Campeonato Brasileiro