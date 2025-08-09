Transmissão ao vivo de São Paulo x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir
São Paulo e Vitória medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão ao vivo da partida será feita pelo Premiere (pay-per-view).
São Paulo mantém sequência positiva no Brasileirão. Desde a chegada de Hernán Crespo, o time venceu quatro partidas seguidas, incluindo o 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio.
Eliminação recente na Copa do Brasil. Mesmo embalado, o Tricolor tenta reagir após cair diante do Athletico nas oitavas de final.
Vitória quer encerrar jejum. Sem vencer há três rodadas, o time baiano soma três empates consecutivos, o último em 2 a 2 contra o Palmeiras, em Salvador.
São Paulo x Vitória -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)