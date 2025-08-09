Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Inter pelo Brasileirão: veja onde assistir
Red Bull Bragantino e Internacional medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).
Bragantino vive série negativa. O time perdeu os últimos quatro jogos no Brasileirão, incluindo o 2 a 1 para o Atlético-MG na rodada passada.
Inter entra em campo pressionado. Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Colorado não vence há duas rodadas e vem de derrota para o São Paulo por 2 a 1 no Beira-Rio.
Times caíram na Copa do Brasil. O Bragantino foi eliminado pelo Botafogo, enquanto o Inter, de Roger Machado, caiu diante do Fluminense.
Red Bull Bragantino x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)