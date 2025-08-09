Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Inter pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Red Bull Bragantino e Internacional medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

Bragantino vive série negativa. O time perdeu os últimos quatro jogos no Brasileirão, incluindo o 2 a 1 para o Atlético-MG na rodada passada.

Inter entra em campo pressionado. Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Colorado não vence há duas rodadas e vem de derrota para o São Paulo por 2 a 1 no Beira-Rio.

Times caíram na Copa do Brasil. O Bragantino foi eliminado pelo Botafogo, enquanto o Inter, de Roger Machado, caiu diante do Fluminense.

Red Bull Bragantino x Internacional -- Campeonato Brasileiro