Transmissão ao vivo de João Fonseca x Alejandro Fokina em Cincinnati: onde assistir

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati em 2025 - Aaron Doster-Imagn Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 14h30

João Fonseca volta às quadras na tarde de hoje para enfrentar Alejandro Davidovich Fokina, pela 2ª rodada do Masters 1000 de Cincinnati (EUA). O jogo tem previsão de início a partir das 17h (de Brasília).

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem a partida ao vivo.

Fonseca superou o chinês Bu Yunchaokete, número 76 do ranking mundial. Apesar de ter perdido o primeiro set, João reagiu e venceu por 2 sets a 1.

Brasileiro terá pela frente o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual 19º colocado do mundo. Cabeça de chave, o europeu não atuou na rodada inicial e fará sua estreia no torneio.

João Fonseca x Alejandro Fokina -- Masters 1000 de Cincinnati

  • Data e hora: 9 de agosto, a partir de 17h (de Brasília)
  • Local: Cincinnati, Estados Unidos (EUA)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

