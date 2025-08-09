Transmissão ao vivo de João Fonseca x Alejandro Fokina em Cincinnati: onde assistir
João Fonseca volta às quadras na tarde de hoje para enfrentar Alejandro Davidovich Fokina, pela 2ª rodada do Masters 1000 de Cincinnati (EUA). O jogo tem previsão de início a partir das 17h (de Brasília).
Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem a partida ao vivo.
Fonseca superou o chinês Bu Yunchaokete, número 76 do ranking mundial. Apesar de ter perdido o primeiro set, João reagiu e venceu por 2 sets a 1.
Brasileiro terá pela frente o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, atual 19º colocado do mundo. Cabeça de chave, o europeu não atuou na rodada inicial e fará sua estreia no torneio.
João Fonseca x Alejandro Fokina -- Masters 1000 de Cincinnati
- Data e hora: 9 de agosto, a partir de 17h (de Brasília)
- Local: Cincinnati, Estados Unidos (EUA)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)