Transmissão ao vivo de Goiás x Operário pelo Brasileirão: veja onde assistir

Anselmo Ramon comemora gol do Goiás - Comunicação / Goiás E.C.
Anselmo Ramon comemora gol do Goiás Imagem: Comunicação / Goiás E.C.
09/08/2025 17h00

Goiás e Operário entram e campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Goiás iniciou a rodada na liderança da competição, mas não vence há três partidas na Série B. O Esmeraldino empatou em 2 a 2 com o Amazonas na rodada passada.

Já o Operário tem duas vitórias nas últimas três partidas e quer ampliar o bom momento. O Fantasma superou o Criciúma por 1 a 0 no último compromisso.

Goiás x Operário -- Série B do Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

