Transmissão ao vivo de Goiás x Operário pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Goiás e Operário entram e campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Goiás iniciou a rodada na liderança da competição, mas não vence há três partidas na Série B. O Esmeraldino empatou em 2 a 2 com o Amazonas na rodada passada.

Já o Operário tem duas vitórias nas últimas três partidas e quer ampliar o bom momento. O Fantasma superou o Criciúma por 1 a 0 no último compromisso.

Goiás x Operário -- Série B do Brasileiro