Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Arthur Cabral deve ser um dos titulares do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Arthur Cabral deve ser um dos titulares do Botafogo Imagem: Vítor Silva/Botafogo
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 19h00

Fortaleza e Botafogo medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Estêvão melhor sub-21 e Botafogo time do ano: as indicações da Bola de Ouro

Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

Botafogo bate Bragantino e avança, mas vê Marlon Freitas sair de ambulância

Fortaleza busca a recuperação na tabela. Mesmo com o empate por 1 a 1 contra o Corinthians fora de casa, o Leão do Pici ainda não deixou a zona de rebaixamento.

Botafogo quer voltar a vencer no Brasileirão. O Glorioso não vence há duas rodadas e perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 no último jogo, no Nilton Santos.

Classificação na Copa do Brasil anima. Sob o comando de Davide Ancelotti, o Alvinegro eliminou o Red Bull Bragantino com 3 a 0 no agregado e garantiu vaga nas quartas.

Fortaleza x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Com Guilherme, Santos desembarca em Minas para pegar o Cruzeiro

Augusto Melo é destituído pelos sócios do Corinthians e deixa presidência isolado e investigado

Fonseca erra muito, mas reage e avança com abandono de Fokina em Cincinnati

Ponte Preta perde do Botafogo-PB e vê o líder Caxias se distanciar na Série C

Transmissão ao vivo de Bahia x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

Augusto Melo sofre impeachment e não é mais presidente do Corinthians

Sócios aprovam impeachment, e Augusto deixa presidência de forma definitiva

Veja fotos do duelo entre Flamengo e Mirassol pelo Brasileirão

Fausto Dias vibra com classificação do Paulista

Estratégica, Gabriella TKO domina Stoliarenko e chega a três vitórias seguidas no UFC

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir