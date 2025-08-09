Transmissão ao vivo de Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fortaleza e Botafogo medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fortaleza busca a recuperação na tabela. Mesmo com o empate por 1 a 1 contra o Corinthians fora de casa, o Leão do Pici ainda não deixou a zona de rebaixamento.

Botafogo quer voltar a vencer no Brasileirão. O Glorioso não vence há duas rodadas e perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 no último jogo, no Nilton Santos.

Classificação na Copa do Brasil anima. Sob o comando de Davide Ancelotti, o Alvinegro eliminou o Red Bull Bragantino com 3 a 0 no agregado e garantiu vaga nas quartas.

