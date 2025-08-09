Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Flamengo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/08/2025 17h00

Flamengo e Mirassol medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

A sequência de três vitórias do Flamengo no Brasileirão chegou ao fim na rodada passada. No Castelão, a equipe de Filipe Luís ficou no empate em 1 a 1 com o Ceará.

Relacionadas

Wallace Yan treinou pênaltis e segue muito em alta mesmo após erro no Fla

Queda na Copa do Brasil frustra metas financeiras de Fla, Palmeiras e SPFC

Flamengo empilha jogos com margem de gols apertada e paga na Copa do Brasil

O desafio agora é virar a chave depois da eliminação na Copa do Brasil. O Rubro-Negro foi eliminado pelo Atlético-MG nos pênaltis, após vencer o confronto por 1 a 0 no tempo normal.

O Mirassol quer brigar por espaço no G4. O Leão conquistou três vitórias nas últimas cinco partidas, sendo a mais recente o triunfo por 3 a 2 sobre o Vasco.

Flamengo x Mirassol -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Corinthians goleia Manthiqueira pelo Paulista sub-15, mas perde do Real Soccer no sub-17

Flamengo escala Lino e Royal como titulares contra Mirassol; veja times

Charles do Bronx explica pedido para lutar no UFC Rio: "A favela vai me ver"

São Paulo acerta empréstimo de Jandrei para o Juventude

São Paulo terá garoto titular e Lucas no banco contra o Vitória; veja escalações

Ter Stegen permite envio de relatório médico e retoma braçadeira do Barça

SPFC: Crespo poupa dois, dá chance a jovem e tem Lucas no banco pela 1ª vez

São Paulo empata com Ferroviária pela ida das quartas do Brasileiro feminino

Alvo do Palmeiras foi da 'Geração dos Sonhos' do Flu e é melhor da Escócia

Barcelona anuncia saída do zagueiro Iñigo Martínez, que tem acerto com time de CR7

Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Inter pelo Brasileirão: veja onde assistir