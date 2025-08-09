Transmissão ao vivo de Flamengo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir
Flamengo e Mirassol medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).
A sequência de três vitórias do Flamengo no Brasileirão chegou ao fim na rodada passada. No Castelão, a equipe de Filipe Luís ficou no empate em 1 a 1 com o Ceará.
O desafio agora é virar a chave depois da eliminação na Copa do Brasil. O Rubro-Negro foi eliminado pelo Atlético-MG nos pênaltis, após vencer o confronto por 1 a 0 no tempo normal.
O Mirassol quer brigar por espaço no G4. O Leão conquistou três vitórias nas últimas cinco partidas, sendo a mais recente o triunfo por 3 a 2 sobre o Vasco.
Flamengo x Mirassol -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)