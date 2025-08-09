Transmissão ao vivo de Bahia x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Bahia e Fluminense medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Bahia quer ficar mais próximo dos líderes. O time de Rogério Ceni somou três vitórias nos últimos cinco jogos, mas empatou sem gols com o Sport na rodada passada.

Fluminense reagiu após uma sequência negativa. Após quatro derrotas seguidas, o Tricolor carioca voltou a vencer no nacional ao fazer 1 a 0 sobre o Grêmio.

Classificações animam os clubes. O Bahia eliminou o Retrô, e o Fluminense superou o Internacional para chegar às quartas da Copa do Brasil.

