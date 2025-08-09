Transmissão ao vivo de Bahia x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir
Bahia e Fluminense medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
Bahia quer ficar mais próximo dos líderes. O time de Rogério Ceni somou três vitórias nos últimos cinco jogos, mas empatou sem gols com o Sport na rodada passada.
Fluminense reagiu após uma sequência negativa. Após quatro derrotas seguidas, o Tricolor carioca voltou a vencer no nacional ao fazer 1 a 0 sobre o Grêmio.
Classificações animam os clubes. O Bahia eliminou o Retrô, e o Fluminense superou o Internacional para chegar às quartas da Copa do Brasil.
Bahia x Fluminense -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 9 de agosto, às 21h (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)