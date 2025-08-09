Torcedores do Corinthians estendem faixas contra Augusto Melo em frente ao Parque São Jorge

Torcedores do Corinthians estenderam faixas contra Augusto Melo em frente ao Parque São Jorge neste sábado, dia da votação que decidirá o futuro de Augusto Melo.

Foram colocadas faixas no portão e em cima de uma conveniência localizada ao lado da sede social do Timão. Os protestos carregavam as seguintes mensagens: "Augusto, para o bem do Corinthians, vaza", "dirigentes e ex-dirigentes, vocês acabaram com o Corinthians", "conselheiros, façam pelo Corinthians", "expulsão para todos os culpados das dívidas" e "quem traiu o Corinthians vai pagar".

Além disso, nos arredores do Parque São Jorge, foram colados papéis nos postes convocando os sócios a votarem contra Augusto. Havia, ainda, uma outra faixa que dizia: "Augusto Melo é a vergonha que a Fiel vai varrer da história". Veja fotos abaixo:

A Assembleia Geral dos Sócios será realizada das 09h às 17h (de Brasília) deste sábado, no Ginásio Wlamir Marques.

Os associados do Corinthians irão votar para ratificar ou não a decisão do Conselho Deliberativo. No último dia 26 de maio, o órgão aprovou por ampla maioria o impeachment do mandatário por conta do escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet, antiga patrocinadora máster do Timão. Ao todo, 176 conselheiros votaram a favor da destituição, contra 57, além de um voto em branco.

Agora, a decisão está nas mãos dos associados do Corinthians. Se os sócios aprovarem novamente o impeachment, Augusto Melo será definitivamente destituído. Caso contrário, o mandatário voltará à presidência normalmente. Isso, no entanto, não exclui a possibilidade de um novo processo de afastamento ser votado futuramente - até porque ele enfrenta outros seis pedidos de destituição, segundo o presidente do CD, Romeu Tuma Júnior.

O sistema de votação neste sábado será feito em urnas físicas e cédulas de papel. Para votar, o associado deverá obrigatoriamente apresentar sua carteira de sócio, além de um documento de identidade oficial válido e atualizado com foto, podendo ser o RG, passaporte, CNH ou Carteira de Identidade Funcional no caso de servidores públicos.

O resultado oficial será divulgado após a apuração dos votos e após homologação do resultado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior.