Tom Brady é homenageado pelos Patriots com estátua e provoca rivais: 'Vão jogar cerveja'

O astro na NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, Tom Brady foi homenageado pelo New England Patriots com uma estátua de 3,6 metros de altura e de 6 toneladas, erguida em frente ao Gillete Stadium, em Foxborough, Massachusetts, onde a equipe manda suas partidas, na sexta-feira, diante de centenas de torcedores.

A base hexagonal de granito remete a cada uma das seis conquistas do Super Bowl nas quais o quarterback liderou os Patriots em 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 e 2019, após ser apenas a 199ª escolha no draft de 2000, quando nem sonhava em se tornar o maior ídolo da história da franquia - ele ainda conquistou seu sétimo anel de campeão, em 2020, pelo Tampa Bay Buccaneers.

"Quando fui draftado, eu só esperava entrar para o time. Nunca imaginei que estaria aqui duas décadas e meia depois, feito de bronze e congelado no tempo", disse Brady, 48 anos, durante a cerimônia de inauguração da estátua. "Mas, na verdade, parece bem apropriado, considerando meu tempo de corrida de 40 jardas", brincou.

Três vezes eleito o jogador mais valioso da NFL, cinco vezes MVP do Super Bowl e sete vezes campeão da NFL, Tom Brady se aposentou em 2023 como o jogador mais condecorado da liga, com recordes em várias categorias, incluindo o maior número de vitórias, jardas passadas e touchdowns - tanto na temporada regular quanto nos playoffs.

Os Patriots o introduziram no Hall da Fama no ano passado, dispensando o período de espera habitual de quatro anos, e aposentaram sua camisa número 12. Na cerimônia, o proprietário Robert Kraft disse que Brady seria o primeiro jogador na história da franquia a ter uma estátua de bronze do lado de fora do estádio.

"Esta estátua não é apenas para os fãs dos Pats. Ela também dará a todos os fãs dos Jets algo para jogar suas cervejas ao saírem do estádio todos os anos", brincou Brady, referindo-se ao rival da divisão leste New York Jets. "Provavelmente no segundo quarto", acrescentou, sob aplausos dos presentes.

Após a cerimônia, acompanhada por pais, filhos e ex-companheiros do astro, Brady assistiu a vitória do New England Patriots sobre o Washington Commanders por 48 a 18 em partida que marcou a abertura da pré-temporada da NFL.