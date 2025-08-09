Ter Stegen permite envio de relatório médico e retoma braçadeira do Barça

Na última sexta-feira, o Barcelona anunciou que o goleiro Marc-André Ter Stegen ressumiu o posto de capitão da equipe após assinar a autorização para que o clube envie o relatório médico de sua cirurgia na lombar ao Comitê Médico de LaLiga.

Com o documento, o Barça poderá abater até 80% do salário do alemão do Fair Play Financeiro. A equipe espanhola passa por grave crise financeira e precisa liberar espaço na folha de pagamentos para conseguir inscrever seus novos reforços.

O que aconteceu

Ter Stegen teve grave lesão nas costas na última temporada. O goleiro jogou apenas nove partidas e viu o Barça tirar o polonês Wojciech Szczęsny da aposentadoria para seu lugar.

O alemão perdeu espaço no time titular e não permitiu que o Barcelona enviasse o relatório médico para LaLiga. Tal decisão o colocou em confronto com a diretoria.

A atitude de Ter Stegen fez com que o clube abrisse um processo disciplinar contra ele, retirando seu cargo de capitão. A diretoria entendeu que ele estava agindo de má fé para impedir as inscrições de outros goleiros concorrentes em sua posição.

O arqueiro mudou de decisão e publicou um texto em suas redes sociais dizendo estar "totalmente disposto a colaborar". Com isso, o processo disciplinar foi encerrado e a capitania foi dada novamente a ele.

Além de Ter Stegen e Szczęsny, Iñaki Peña e Joan García devem disputar a titularidade no gol do Barça. O último foi contratado pelo clube espanhol por 25 milhões de euros.

Leia a publicação de Ter Stegen na íntegra:

"Estes últimos meses foram particularmente difíceis para mim, tanto física quanto pessoalmente. Como qualquer jogador, após sofrer uma lesão, minha única prioridade sempre foi retornar aos gramados o mais rápido possível, motivado apenas pelo desejo de ajudar o time e fazer o que mais amo: competir.

Nas últimas semanas, muitas coisas foram ditas sobre mim - algumas delas totalmente infundadas. Portanto, senti a necessidade de expressar minha versão dos fatos de forma respeitosa, mas clara.

A decisão de me submeter à cirurgia foi tomada após consulta com profissionais médicos e totalmente aprovada pelo clube, sempre com a intenção de priorizar minha saúde e minha carreira esportiva a longo prazo, que, claro, estão totalmente alinhadas com as do Barcelona para que eu possa estar disponível em campo o mais rápido possível para continuar conquistando títulos. Além disso, anunciei publicamente o tempo mínimo de recuperação necessário após isso, que me foi comunicado pelos especialistas mais renomados e sempre em coordenação com o clube.

Gostaria também de esclarecer - à luz de certas especulações - que todas as contratações e renovações de contrato do clube foram concluídas antes da minha cirurgia e, portanto, em nenhum momento eu poderia considerar que minhas circunstâncias infelizes com a nova cirurgia a que tive que me submeter seriam necessárias para o registro de outros colegas que respeito muito e com quem espero compartilhar o vestiário por muitas temporadas. Qualquer interpretação alternativa me parece injusta e imprecisa.

Ao longo da minha carreira, sempre procurei me conduzir com profissionalismo, respeito e comprometimento com os escudos que representei. Tenho um profundo carinho pelo FC Barcelona, por esta cidade e por seus torcedores, que me apoiaram por tantos anos. Meu compromisso com essas cores permanece absoluto.

Entendo que momentos difíceis podem gerar tensão, mas confio que, por meio do diálogo e da responsabilidade, podemos resolver esta situação de forma construtiva. Estou totalmente disposto a colaborar com a diretoria do clube para resolver esta questão e fornecer a autorização solicitada.

Muita coisa pode ter mudado, mas uma coisa nunca mudará:

Eu amo vocês, Culés!"