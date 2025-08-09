Topo

Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem e seguem na liderança do Paulistão

09/08/2025 16h00

Na manhã deste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o Real Soccer e Pinda, respectivamente, pelo Campeonato Paulista.

O time mais novo goleou o adversário por 6 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, com gols de Luis Gustavo, Ruan Filipe, Luiz Augusto, Maxsuel (duas vezes) e Matheus Gomes. Em seguida, os mais velhos também venceram, mas com placar de 1 a 0, no Estádio José Ely de Miranda, em Roseira. O tento foi marcado por Luiz Santana.

O sub-15 chegou aos 12 pontos, na liderança do Grupo 24, garantindo vaga na terceira fase. Na próxima e última rodada da segunda fase, a equipe encara o Itaquaquecetuba, no próximo sábado, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Já garantido na terceira fase, o sub-17 do Palmeiras alcançou os 13 pontos, na primeira colocação do Grupo 24. O próximo compromisso da equipe pelo torneio é contra o Barretos, no sábado, às 11h, na Academia de Futebol 2.

