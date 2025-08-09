Topo

Esporte

SPFC: Crespo poupa dois, dá chance a jovem e tem Lucas no banco pela 1ª vez

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante duelo contra o Inter, no Brasileirão - Maxi Franzoi/AGIF
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante duelo contra o Inter, no Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/AGIF
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

09/08/2025 17h30

O São Paulo está definido para enfrentar o Vitória na noite deste sábado, no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Crespo definiu o time com chance para o jovem lateral-direito Maik na vaga do poupado Cédric. Luciano também começa no banco.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e André Silva.

Maik fará seu primeiro jogo como titular. Ele estreou entre os profissionais recentemente após se destacar no título da Copinha deste ano.

Outra novidade é a volta de Lucas, que inicia o jogo no banco. O camisa 7 está recuperado de lesão e pode ganhar minutos de olho no duelo de terça-feira na Libertadores.

