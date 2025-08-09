Sócia do Corinthians defende Augusto Melo e provoca discussão com torcedores 

Houve um princípio de confusão em frente ao Parque São Jorge neste sábado, dia da votação que decidirá o futuro de Augusto Melo. Uma sócia do Corinthians declarou apoio ao presidente afastado e iniciou uma discussão com torcedores alvinegros.

A sócia, não identificada, estava dentro de seu carro, entrando na sede social do clube, e defendeu Augusto Melo. Os torcedores uniformizados que estavam no local começaram a hostilizar a mulher, que rebateu. Iniciou-se um tumulto, que logo foi apaziguado pelos seguranças.

Este foi o único momento de mais tensão. A votação, até o momento, ocorre sem qualquer tipo de intercorrência. O presidente interino do Corinthians, inclusive, já registrou seu voto.

A Assembleia Geral dos Sócios será realizada das 09h às 17h (de Brasília) deste sábado, no Ginásio Wlamir Marques. Do lado de fora do Parque São Jorge, foram estendidas algumas faixas contra Augusto Melo.

Os associados do Corinthians irão votar para ratificar ou não a decisão do Conselho Deliberativo. No último dia 26 de maio, o órgão aprovou por ampla maioria o impeachment do mandatário por conta do escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet, antiga patrocinadora máster do Timão. Ao todo, 176 conselheiros votaram a favor da destituição, contra 57, além de um voto em branco.

Agora, a decisão está nas mãos dos associados do Corinthians. Se os sócios aprovarem novamente o impeachment, Augusto Melo será definitivamente destituído. Caso contrário, o mandatário voltará à presidência normalmente. Isso, no entanto, não exclui a possibilidade de um novo processo de afastamento ser votado futuramente - até porque ele enfrenta outros seis pedidos de destituição, segundo o presidente do CD, Romeu Tuma Júnior.

O sistema de votação neste sábado será feito em urnas físicas e cédulas de papel. Para votar, o associado deverá obrigatoriamente apresentar sua carteira de sócio, além de um documento de identidade oficial válido e atualizado com foto, podendo ser o RG, passaporte, CNH ou Carteira de Identidade Funcional no caso de servidores públicos.

O resultado oficial será divulgado após a apuração dos votos e após homologação do resultado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior.