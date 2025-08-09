São Paulo x Vitória: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

São Paulo e Vitória entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo se recuperou no Brasileirão desde a chegada de Hernán Crespo e vem de quatro vitórias consecutivas. Na rodada passada, o Tricolor venceu o Internacional no Beira-Rio por 2 a 1.

Tricolor tenta levantar a cabeça após a queda na Copa do Brasil. O São Paulo perdeu para o Athletico no tempo normal por 1 a 0 e acabou superado nos pênaltis por 3 a 0, no meio de semana.

O Vitória não vence há três partidas e está perto da zona do rebaixamento. A equipe baiana vem de três empates seguidos, o último diante do Palmeiras por 2 a 2, no Barradão.

São Paulo x Vitória -- Campeonato Brasileiro