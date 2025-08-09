São Paulo se reabilita, bate Vitória em casa e pode terminar 1º turno no G6
O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0 na noite deste sábado, no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno.
O gols foram marcados por Bobadilla e Sabino. O paraguaio abriu o placar no primeiro tempo, enquanto o zagueiro fechou a conta já no fim.
Depois da eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo se reabilitou com uma boa atuação. O time de Crespo teve o controle das ações e poderia ter vencido por um placar mais elástico.
Com o resultado, o São Paulo entrou provisoriamente no G6 com 28 pontos. O Tricolor pode fechar o primeiro turno do torneio no grupo dos que vão à Libertadores desde que o Botafogo não vença o Fortaleza na rodada. Os cariocas, porém, terão dois jogos a menos ao fim do turno. Já o Vitória segue com 18 e pode entrar na zona do rebaixamento se o Vasco ou o próprio Fortaleza vencerem.
O Tricolor volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, quando visita o Atletico Nacional (COL) pelas oitavas de final da Libertadores. Já o Vitória tem a semana livre para se preparar para enfrentar o Juventude, no próximo sábado, no Barradão.
A volta de Lucas
Depois de três meses de incertezas, Lucas Moura voltou a jogar na noite de hoje. O camisa 7 entrou aos 34 minutos da segunda etapa na vaga de André Silva e foi aplaudido pelo torcedor. O ídolo já vinha tendo seu nome gritado desde antes da bola rolar, chegando até a dar atenção especial para crianças na beira do gramado antes do jogo.
Lucas não atuava desde 6 de maio, contra o Alianza Lima, pela Libertadores. A ideia de Crespo era dar um pouco de ritmo a seu camisa 7 antes do duelo pelas oitavas de final da competição continental. Lucas se recuperou de um estiramento na cápsula do joelho direito.
Lances Importantes
Lucas Arcanjo! Aos 17, Rodriguinho tabelou e conduziu pelo meio cortando o campo da direita para a esquerda e achou linda bola para Ferreirinha na infiltração. O domínio do atacante virou um passe para Bobadilla, que vinha de frente para o gol já dentro da área. O paraguaio bateu e a bola foi no cantinho, mas Lucas Arcanjo se esticou para salvar o Vitória.
1x0. Aos 20, não teve jeito. Nova tabela linda entre Rodriguinho e Ferreirinha, o meia chegou ao fundo e tocou para o meio da área para encontrar Bobadilla que entrava com liberdade para finalizar sem chances para Lucas Arcanjo.
Pra fora! No primeiro minuto do segundo tempo, Osvaldo foi lançado dentro da área e teve espaço para finalizar cruzado, mas a bola passou ao lado do gol de Rafael.
Travado! Aos 21, o São Paulo chegou pelo meio do campo e Luciano, que tinha acabado de entrar, deixou de lado para Rodriguinho chegar batendo da entrada da área, mas Lucas Halter travou e evitou lance perigoso.
Na trave! Aos 23, de novo Luciano apareceu com um passe de letra para a ultrapassagem de Luan. No fundo, o volante cruzou rasteiro e André Silva chegou desviando para o gol. A bola tocou na trave e foi para fora.
2x0. Aos 41, Rodriguinho cobrou escanteio e a bola ficou na entrada da área com Ferraresi. O zagueiro finalizou cruzado para o meio da área e Sabino apareceu para completar para o fundo das redes.
Ficha Técnica
São Paulo 2 x 0 Vitória
Data: 09/08/2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: estádio do Morumbis, em São Paulo-SP
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Bobadilla (20'/1ºT) e Sabino (41'/2ºT)
Amarelos: Zé Marcos, Ramon e Ronald; Enzo, Alan Franco e Maik
Público: 39.283
Renda: R$ 2.016.146,00
São Paulo: Rafael; Ferraresi, ALan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio (Luciano), Rodriguinho e Enzo (Patryck); Ferreirinha (Luan) e André Silva (Lucas). Técnico: Hernán Crespo.
Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Cantalapiedra), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Rúben Rodrigues), Ronald, Romarinho (Fabri), Lucas Braga e Osvaldo (Renzo López); Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.