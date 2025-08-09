Topo

Esporte

São Paulo terá garoto titular e Lucas no banco contra o Vitória; veja escalações

09/08/2025 17h32

O São Paulo está escalado para enfrentar o Vitória, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo decidiu poupar Luciano e Cédric. Os dois começam no banco. Rodriguinho e Maik ganham espaço.

A grande novidade é Lucas. O atacante voltou a ser relacionado depois de três meses devido a um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Ele inicia entre os reservas.

Assim, o São Paulo terá: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e André Silva.

O Tricolor não conta com: Arboleda (lesão no músculo reto femural da coxa esquerda), Oscar (fratura em vértebras), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo) Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Wendell (lesão na região posterior da coxa esquerda).

Do outro lado, o técnico Fábio Carille também conta com uma série de desfalques. Raúl Cáceres e Pepê estão suspenso, Gabriel Baralhas se recupera de lesão e Erick não pode atuar por questões contratuais.

Assim, o Vitória terá Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Romarinho; Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kayzer.

A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 18h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians goleia Manthiqueira pelo Paulista sub-15, mas perde do Real Soccer no sub-17

Flamengo escala Lino e Royal como titulares contra Mirassol; veja times

Charles do Bronx explica pedido para lutar no UFC Rio: "A favela vai me ver"

São Paulo acerta empréstimo de Jandrei para o Juventude

São Paulo terá garoto titular e Lucas no banco contra o Vitória; veja escalações

Ter Stegen permite envio de relatório médico e retoma braçadeira do Barça

SPFC: Crespo poupa dois, dá chance a jovem e tem Lucas no banco pela 1ª vez

São Paulo empata com Ferroviária pela ida das quartas do Brasileiro feminino

Alvo do Palmeiras foi da 'Geração dos Sonhos' do Flu e é melhor da Escócia

Barcelona anuncia saída do zagueiro Iñigo Martínez, que tem acerto com time de CR7

Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Inter pelo Brasileirão: veja onde assistir