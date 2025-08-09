São Paulo terá garoto titular e Lucas no banco contra o Vitória; veja escalações

O São Paulo está escalado para enfrentar o Vitória, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo decidiu poupar Luciano e Cédric. Os dois começam no banco. Rodriguinho e Maik ganham espaço.

A grande novidade é Lucas. O atacante voltou a ser relacionado depois de três meses devido a um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Ele inicia entre os reservas.

Assim, o São Paulo terá: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e André Silva.

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Vitória

?? MorumBIS

? 18h30

? Brasileirão ? Premiere

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/QyxmjU3VCU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 9, 2025

O Tricolor não conta com: Arboleda (lesão no músculo reto femural da coxa esquerda), Oscar (fratura em vértebras), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo) Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Wendell (lesão na região posterior da coxa esquerda).

Do outro lado, o técnico Fábio Carille também conta com uma série de desfalques. Raúl Cáceres e Pepê estão suspenso, Gabriel Baralhas se recupera de lesão e Erick não pode atuar por questões contratuais.

Assim, o Vitória terá Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Romarinho; Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kayzer.

A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 18h30 (de Brasília).