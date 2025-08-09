Topo

São Paulo empata com Ferroviária pela ida das quartas do Brasileiro feminino

São Paulo e Ferroviária não saíram do zero em jogo pela ida das quartas de final do Brasileirão feminino - Jonatan Dutra
São Paulo e Ferroviária não saíram do zero em jogo pela ida das quartas de final do Brasileirão feminino Imagem: Jonatan Dutra

09/08/2025 17h28

Na tarde deste sábado, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo visitou a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara, e empatou por 0 a 0.

Com o resultado, o Tricolor precisa vencer por apenas um tento de vantagem jogando dentro de casa para que carimbe seu passaporte direto à semifinal da competição. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 16, no Morumbis.

Aos quatro minutos do primeiro tempo, Fátima Dutra cruzou pela esquerda e Mylena Carioca cabeceou com perigo, a bola desviou e passou muito perto do gol, resultando em escanteio para a Ferroviária.

Aos 41 minutos da etapa inicial, o São Paulo respondeu com Camilinha, que arriscou um chute forte da entrada da área, mas a goleira Luciana defendeu com segurança.

