São Paulo empata com Ferroviária pela ida das quartas do Brasileiro feminino

Na tarde deste sábado, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo visitou a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara, e empatou por 0 a 0.

Com o resultado, o Tricolor precisa vencer por apenas um tento de vantagem jogando dentro de casa para que carimbe seu passaporte direto à semifinal da competição. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 16, no Morumbis.

Aos quatro minutos do primeiro tempo, Fátima Dutra cruzou pela esquerda e Mylena Carioca cabeceou com perigo, a bola desviou e passou muito perto do gol, resultando em escanteio para a Ferroviária.

Aos 41 minutos da etapa inicial, o São Paulo respondeu com Camilinha, que arriscou um chute forte da entrada da área, mas a goleira Luciana defendeu com segurança.