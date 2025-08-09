Topo

São Paulo: Diretor explica negociação de Lucas Ferreira e não garante saída

Lucas Ferreira, meia do São Paulo Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

09/08/2025 22h23

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, explicou o status da negociação de Lucas Ferreira. Como o UOL antecipou, o jovem não tem apenas uma oferta, mas três: Shakhtar (UCR), Olympiacos (GRE) e um clube italiano.

Ferreira recebemos proposta, não aceitamos a princípio e estamos negociando em cima de três propostas. Henrique (Carmo) é mais uma questão de empréstimo que estamos analisando. Nada fechado. Estamos em negociação. Talvez o Lucas saia, talvez não saia. Depende de como progredirem as negociações. Devemos ter um desfecho nos próximos dias.

Diante de vários clubes interessados, o São Paulo pretende aumentar a pedida pelo jovem. O Shakhtar ofereceu 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), mas o Tricolor quer subir os valores para cerca de 13 milhões de euros (R$ 82 milhões).

O Olympiacos ainda não apresentou a nova proposta pelo atacante revelado em Cotia. Os gregos já tinham oferecido 6 milhões de euros no meio do ano, mas o São Paulo recusou a oferta.

O clube italiano ainda não foi revelado nem mesmo ao Tricolor. O clube soube por intermediários de mercado que havia interesse na Itália e que uma oferta poderia chegar nos próximos dias.

Belmonte afirmou que a venda de jogadores é uma das formas de atingir o maior objetivo do São Paulo na temporada: ter superávit. Ele explicou sobre os gastos excessivos: conforme o UOL noticiou, o Departamento de Futebol estourou o orçamento em R$ 43 milhões na temporada.

Uma coisa é o orçamento. Ele é feito partindo de algumas premissas que não são cumpridas de casa. Por exemplo: ao final do ano terminava o contrato do Rafinha e do Luiz Gustavo. Do ponto de visto do orçamento, são dois salários saindo. Rafinha foi embora e renovamos com o Luiz. Do ponto de visto do novo orçamento, você aumentou um salário, não diminuiu um. Temos que dar superávit no ano. Para compensar essas restrições orçamentárias, temos que vender mais atletas. Não chegamos nas quartas da Copa do Brasil, então temos que buscar compensações. Temos que chegar em fases mais avançadas da Libertadores, ou vender mais atletas, ou ter mais bilheteria. É tudo um pacote. Temos como convicção que vamos terminar o ano com superávit. De que forma? Da forma que for possível. Basta ver tirei 18 atletas do elenco e trouxe cinco. Como podemos estar gastando muito? Pelo contrário. Estamos gastando pouco.

Veja outros assuntos comentados por Belmonte após a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória:

Jandrei

Conversamos com o Jandrei. Conversa de foro íntimo. Estamos negociando empréstimo até o final do ano. Jandrei é um profissional corretíssimo e neste momento não estava se sentindo bem com a situação. Vai ser bom para ambos, quem sabe em janeiro ele esteja de volta.

Contratações

São Paulo é o único time da primeira divisão que não pagou por nenhuma transferência. Diminuímos mais de 1 milhão por mês de folha, no total 8 milhões no ano. Praticamente cumprimento a meta de vendas prevista no orçamento. Mas é um ano difícil. Vamos continuar buscando jogadores dentro dessa possibilidade. Basta ver a situação que o São Paulo está. Não tem outro jeito de conseguir ter superávit no final do ano a não ser vendendo ativos. Quanto a valores, é uma discussão muito ampla. É a lei de mercado. Recebemos propostas e avaliamos. Presidente é muito criticado pelas vendas, mas não é uma decisão dele, é colegiada. Também ouvi muito que o São Paulo teria um ano mais difícil do que estamos tendo, estamos terminando o primeiro turno no sétimo lugar.

Prioridades de mercado

Um zagueiro pra nós é importante e um lateral-direito. Tivemos a perda do Ruan e agora a lesão do Arboleda. Estamos jogando com três zagueiros, se tivéssemos jogando em linha de quatro talvez desse para esperar. Vamos buscar dentro das nossas possibilidades. O São Paulo não paga transfer esse ano, essa é uma decisão da diretoria.

