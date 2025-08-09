São Paulo defende sequência de seis triunfos seguidos contra o Vitória

Após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo está totalmente focado no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor Paulista enfrenta o Vitória, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. A equipe de Hernán Crespo defende uma sequência de seis triunfos seguidos contra o time baiano.

A última vez que o confronto entre São Paulo e Vitória terminou com um resultado que não foi com um triunfo do Tricolor, foi em 25 de setembro de 2016, quando os baianos bateram os paulistas por 2 a 0, em Salvador.

No Direto do SuperCT, o último treino antes do jogo contra o Vitória e uma entrevista com Lucas! ? Assista completo > https://t.co/ZBkiZhPegE#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/cy13WrR06T ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 8, 2025

Superioridade tricolor

Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, pelo primeiro e segundo turno dos Campeonatos Brasileiros de 2017, 2018 e 2024. Foram seis vitórias do São Paulo, que marcou 13 gols e sofreu apenas três.

No último confronto entre os times, em agosto do ano passado, o São Paulo venceu por 2 a 1 com gols de William Gomes e Erick, dois atletas que não estão mais no clube. Alerrandro, que foi um dos artilheiros do Brasileirão, descontou para o Vitória.

Com quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o oitavo colocado com 25 pontos e busca subir ainda mais na tabela. Por sua vez, o Vitória luta contra o rebaixamento e tem 18 pontos em 18 partidas, sendo o 16º colocado.