São Paulo conta com Lucas de volta para jogo contra o Vitória

O São Paulo recebe o Vitória, neste sábado, no MorumBis, às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de fechar o primeiro turno da competição, a partida serve como reabilitação para o time após a queda para o Athletico-PR na Copa do Brasil.

O ânimo começou a melhorar com a notícia de que Lucas Moura estará disponível novamente. O meia tratava um estiramento da cápsula posterior do joelho direito e chegou a fazer dois procedimentos durante a recuperação. Lucas vinha treinando com bola junto do restante do elenco, mas ainda não tinha condições de jogo. Neste sábado, ele deve iniciar no banco de reservas.

A última partida do camisa 7 foi a vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, pela Libertadores, no dia 6 de maio. O retorno será justamente um dia após completar 15 anos da estreia pelo profissional do São Paulo. O primeiro jogo de Lucas Moura com a camisa são-paulina foi em 8 de agosto de 2010, quando ele entrou no segundo tempo do empate contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

"Estou muito feliz. Não poderia ter presente melhor para comemorar essa data, poder voltar a fazer o que eu amo e representar o São Paulo. Agradeço aos meus familiares, companheiros e profissionais do clube que estiveram comigo neste período. Todos me motivaram bastante. Estou contente de poder retornar para ajudar os meus companheiros", celebrou.

O São Paulo sofre, porém, na defesa. Com lesão muscular, o equatoriano Arboleda deve ficar fora por um mês e perderá também as oitavas de final da Libertadores. O técnico Hernán Crespo passa a contar apenas com três zagueiros: Sabino, Ferraresi e Alan Franco. Mantendo a linha de três defensores, o argentino assume o risco de não ter um reserva.

Apesar da derrota e melancólica eliminação na Copa do Brasil, desperdiçando todas as cobranças na disputa por penalidades, o São Paulo vem em uma boa sequência no Brasileirão. São cinco jogos sem derrotas, sendo um empate e quatro vitórias. O retrospecto recente permitiu que a equipe se afastasse da zona de rebaixamento e pudesse entrar na briga pela classificação à Libertadores. O time abre a rodada com 25 pontos, na oitava posição.

A situação não é a mesma do Vitória, que continua a brigar contra a zona da degola. O time de Fábio Carille é o 16º, com três pontos a mais que o Vasco, primeiro no Z-4.

O Vitória não pode contar com Erick, emprestado pelo São Paulo. O meia Pepê está suspenso. Carille ainda perdeu dois laterais-direitos, Claudinho e Raúl Cáceres. O garoto Paulo Roberto, de 19 anos, foi relacionado, mas a tendência é que o zagueiro Edu atue pelo lado direito de maneira improvisada.

O Vitória ainda não venceu jogando fora de casa neste Brasileirão. São quatro derrotas e cinco empates. Nos nove jogos longe do Barradão, a equipe marcou apenas cinco gols.

Uma das esperanças do time rubro-negro no ataque é o ex-Corinthians Romarinho. Durante a passagem pelo clube alvinegro, o atacante marcou duas vezes contra o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VITÓRIA

SÃO PAULO - Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Romarinho; Fabri, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).