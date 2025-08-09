São Paulo acerta empréstimo de Jandrei para o Juventude
O São Paulo acertou o empréstimo de Jandrei para o Juventude. O goleiro de 32 anos já não foi relacionado para o duelo do Tricolor com o Vitória, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O arqueiro disputou apenas cinco partidas nesta temporada e sofreu sete gols. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi titular no jogo de ida contra o Athletico-PR e entrou logo no começo da volta, após a expulsão de Rafael. Em Curitiba, acabou perdendo o pênalti que sacramentou a eliminação dos paulistas.
No Juventude, Jandrei irá reencontrar o técnico Thiago Carpini, recém-contratado pela equipe gaúcha, e disputará posição com Gustavo, atual titular.
O São Paulo, por sua vez, segue com Rafael como titular absoluto e tem os jovens Young, Leandro Mathias e João Pedro como opções para a reserva.
Jandrei está no São Paulo desde 2022. Ao todo, são 70 partidas disputadas. O contrato com o Tricolor é válido até o final de 2026.