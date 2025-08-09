Santos tem apenas 23,3% de aproveitamento contra o Cruzeiro nos últimos dez jogos

Neste domingo, o Santos visita o Cruzeiro no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto traz uma estatística preocupante para o Peixe: nos últimos dez jogos contra o Cabuloso, o time santista conquistou apenas 23,3% de aproveitamento, com duas vitórias, um empate e sete derrotas.

Além disso, o Santos foi eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil de 2018, em confrontos muito disputados que também fazem parte desse retrospecto desfavorável. Na ida, o Peixe perdeu por 1 a 0 na Vila, mas bateu o Cabuloso na volta, no Mineirão. Nos pênaltis, porém, os mineiros levaram a melhor e venceram por 3 a 0.

Apesar do histórico difícil, o Santos chega motivado após deixar a zona de rebaixamento. Na última segunda-feira, com grande atuação de Neymar ? autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude no Morumbi ? o clube alcançou 18 pontos e subiu para a 15ª posição.

Para o duelo contra o Cruzeiro, Cleber Xavier pode contar com o retorno do atacante Guilherme, recuperado de lesão, e com o meio-campista Tomás Rincón, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o Santos segue sem o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, ambos lesionados.

O adversário, comandado por Leonardo Jardim, vive bom momento após eliminar o CRB na Copa do Brasil e vencer o Botafogo no Brasileiro, mantendo-se vice-líder da competição com 37 pontos. O treinador mineiro não poderá contar com o zagueiro João Marcelo e o lateral direito Fagner, ambos no departamento médico.

O Santos tenta superar o histórico desfavorável e confirmar a melhora recente, enquanto o Cruzeiro busca manter a sequência positiva em casa e seguir na briga pelo título.

Últimos dez jogos entre Santos e Cruzeiro

Santos 0 x 3 Cruzeiro - Brasileirão (Rodada 23)



Cruzeiro 2 x 1 Santos - Brasileirão (Rodada 4)



Santos 4 x 1 Cruzeiro - Brasileirão (Rodada 34)



Cruzeiro 2 x 0 Santos - Brasileirão (Rodada 15)



Cruzeiro 2 x 1 Santos - Brasileirão (Rodada 26)



Cruzeiro 1 x 2 Santos (3×0 pênaltis) - Copa do Brasil (Quartas de final)



Santos 0 x 1 Cruzeiro - Copa do Brasil (Quartas de final)



Santos 0 x 1 Cruzeiro - Brasileirão (Rodada 7)



Cruzeiro 1 x 1 Santos - Brasileirão (Rodada 22)



Santos 0 x 1 Cruzeiro - Brasileirão (Rodada 3)