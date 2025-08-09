Santos pode ter "casa provisória" com estilo de gramado criticado por Neymar

O Santos deve mandar jogos na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, durante o período de obras para a construção da nova Vila Belmiro. No entanto, a escolha do estádio pode provocar certo incômodo entre os jogadores, principalmente por conta do tipo de gramado: o Pacaembu conta com um campo sintético, estilo que já recebeu duras críticas do craque Neymar.

Neymar, camisa 10 do clube, não escondeu sua insatisfação com gramados sintéticos. Na vitória diante do Juventude, no Morumbis, por 3 a 1, o atacante classificou o piso do Allianz Parque, casa do Palmeiras que usa sintético, como "society" e declarou que jogar em um campo assim é praticamente impossível para ele, independentemente de lesões.

"Jogar no Allianz [Parque], para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, independente das minhas lesões. Então poder jogar no Morumbis, num campo que é muito bom, é sempre melhor", afirmou Neymar.

O treino de hoje foi na Vila Belmiro! ? pic.twitter.com/kee2Gt8cny ? Santos FC (@SantosFC) August 8, 2025

Além disso, o astro fez parte de uma campanha que ganhou força contra os gramados sintéticos, envolvendo diversos jogadores da elite do futebol brasileiro, como Gabigol, Dudu, Lucas Moura, Thiago Silva e Philippe Coutinho.

Eles publicaram nas redes sociais imagens e textos criticando o uso de campos artificiais, destacando que "futebol é natural, não sintético" e defendendo que a solução para gramados ruins é o investimento em campos de qualidade, rejeitando o uso de superfícies sintéticas no futebol profissional.

O Santos, de Neymar, por sua vez, busca alternativas para a temporada enquanto a nova arena está em construção. O Pacaembu aparece como uma opção estratégica, mesmo com a resistência de alguns atletas, que preferem gramados naturais para preservar a qualidade do jogo e a saúde física.