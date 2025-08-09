Santos encerra preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

Na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, o Santos encerrou sua preparação para enfrentar o Cruzeiro, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encaram neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Após aquecimento e musculação na parte interna das instalações, o elenco santista realizou atividades com bola no gramado sob o comando de Cleber Xavier e sua comissão. Contra o Cabuloso, o treinador pode ter dois "reforços".

O primeiro deles é o atacante Guilherme, que voltou a treinar normalmente junto aos demais companheiros. Ele se recuperou de uma lesão corto-contusa no tornozelo direito e, caso reúna condições, deve ficar à disposição para a partida.

O meio-campista Tomás Rincón, por sua vez, cumpriu suspensão. Em contrapartida, o Peixe ainda não deve poder contar com o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) e com o volante Willian Arão (edema na panturrilha direita).

Desta forma, uma provável escalação tem: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

O Peixe, enfim, deixou a zona de rebaixamento, e agora busca se manter longe do perigo. Na noite da última segunda, graças ao brilho de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação.