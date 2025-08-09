Santos bate União São João pelo Paulista sub-17; sub-15 é superado
Neste sábado, as equipes Sub-17 e Sub-15 do Santos disputaram a quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, fora de casa. O time Sub-17 garantiu vitória por 3 a 1 sobre o União São João, enquanto o Sub-15 acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1.
O duelo da categoria Sub-17 foi realizado no Estádio Municipal Dr. Hermínio Ometto, em Araras (SP). Benício, com dois gols, e Davi Santos foram os responsáveis por construir o placar favorável ao Peixe.
Escalação do Santos sub-17
Arthur do Vale; Lucas Camargo, Gabriel Côco, Samuel Costa (João Sá) e Nicolas Augusto; Vinícius Rocha (Rafael Gonzaga), Samuel Pierri (Garcia) e Benício (João Grando); Flecha (Ian Vicentini), Davi Santos (Damásio) e Pradella (Dudu Gimenes)
Técnico: Elder Campos
Pelo Sub-15, o confronto aconteceu no Centro de Performance e Desenvolvimento do RB Bragantino, em Atibaia (SP). O gol santista foi anotado por Ravi, mas não evitou a derrota.
Escalação do Santos sub-15
Gustavo Colaneri; Lucas Gomes, Danilo Ribeiro, João Nogueira (Vinícius Morato) e Kauã Miranda; Tiago Barros, Francisco (Caique Santos) e Arthur Lima (Ravi); André Jesus (Léo Salin), Brayan (João Gumbys) e Ignacio.
Técnico: Fabrício Monte
As duas categorias voltam a campo no próximo sábado, no Estádio Espanha, em Santos, para a última rodada desta fase. O Sub-15 enfrenta o Cosmopolitano às 9h (de Brasília), e o Sub-17 recebe o Paulinense logo depois, às 11h.